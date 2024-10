La Guardia Civil spagnola controlla 130 conti di Rubiales e Piquè

Nuova svolta nell’indagine in merito all’assegnazione della Supercoppa all’Arabia Saudita, sotto controllo anche i conti di altri ex membri della RFEF

Si infittisce il caso scoppiato nella Federcalcio spagnola in merito all’assegnazione della Supercoppa all’Arabia Saudita decisa sotto la gestione dell’ex numero uno Luis Rubiales, alle prese anche con lo scandalo legato a Jenni Hermoso. E sotto la lente di ingrandimento degli investigatori è finito anche l’ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerard Piqué.

Nei giorni scorsi As aveva scritto che l’Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil voleva indagare con urgenza su Gerard Piqué, ex calciatore del Barça, oggi imprenditore che aveva anche fatto affari con Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola. Gli inquirenti spagnoli avevano già indagato su transazioni bancarie in Spagna e ritenevano necessario includere nelle indagini transazioni avvenuto nel Principato di Andorra. Nei documenti a cui As ha auto accesso si legge di movimenti di denaro tra conti posseduti a vario titolo da Piqué. “Più avanti in questa lettera, la Guardia Civil si ferma al “conglomerato d’affari” diretto da Piqué, menzionando che l’ex calciatore del Barcellona ha acquisito il 56% di Andorra nel 2018 attraverso Kosmos. In questo senso, ci sono tre movimenti su conti bancari ad Andorra: il primo per 3,4 milioni di euro tra giugno 2019 e marzo 2022 da parte di Kosmos “beneficiario di commissioni Sela. L’importo trasferito rappresentava per la squadra di calcio più di un quarto delle entrate ricevute dalla società saudita (la Sela, ndr)”.

Le indagini su Rubiales e Piqué Oggi l’agenzia di stampa spagnola Europa Press riporta che è stato chiesto di fornire informazioni su 96 conti bancari intestati a Piqué e altri 36 di cui è titolare l’ex presidente della RFEF, Rubiales. Sotto osservazione ci sono «tutti i movimenti registrati sui conti in questione dal 1° gennaio 2018 o dal 1° gennaio 2019 o data di apertura se successiva, fino al ricevimento di questo ordine o fino alla chiusura dei conti».

La tesi degli investigatori è quella che Rubiales avrebbe usato tali fondi per finalizzare investimenti in Repubblica Domenicana grazie all’intermediazione dell’imprenditore Francisco Javier Martin Alcaide, suo amico personale. A fornire un appiglio consistente agli inquirenti ci sarebbero due trasferimenti internazionali dell’importo totale di567.500 euro effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2023 da una società il cui socio di maggioranza è lo stesso Rubiales a una società dominicana.

Europa Press precisa che il capo del tribunale ha posto sotto controllo anche i conti di altri ex membri della RFEF con cui l’ex presidente avrebbe fatto affari: Tomás González Cueto, ex commissario al controllo esterno della RFEF, Pedro González Segura, ex direttore legale della Federazione, José María Timón, ex capo di stato maggiore di Rubiales, Albert Luque e Antonio Gómez-Reino, direttore delle relazioni istituzionali.