De Laurentiis vuole blindare Kvaratskhelia: clausola tra i 130 milioni e i 150 milioni (Corrmezz)

“Ha già parlato con l’agente: vuole rinnovargli il contratto a fine campionato magari inserendo anche una clausola rescissoria molto alta”

Di recente si è parlato dell’interesse del Barcellona per Kvaratskhelia. De Laurentiis però non è disposto a lasciare andare il georgiano, vuole rinnovargli il contratto a fine campionato con una clausola da capogiro per spaventare chiunque voglia prenderlo.

De Laurentiis pronto a rinnovare Kvaratskhelia e a tenere lontane le squadre rivali

Lo scrive il “Corriere del Mezzogiorno“:

Kvara è un giocatore di spessore internazionale, lo dimostrano anche i dati. È secondo nei cinque principali campionati europei per tiri totali realizzati (dietro Harry Kane del Bayern Monaco), quinto per falli subiti e sesto per palloni toccati dentro l’area di rigore avversaria. Prestazioni che hanno convinto il Barcellona a farsi avanti ma De Laurentiis con il suo agente Mamuka Jugeli è stato chiaro: non ha alcuna intenzione di cederlo, vuole rinnovargli il contratto a fine campionato magari inserendo anche una clausola rescissoria molto alta, tra i 130 e i 150 milioni, la cifra che ha espresso come valore del cartellino per spaventare le sirene blaugrana.

Kvaratskhelia, uno degli eroi dello scudetto del Napoli, della passata stagione, si sta confermando grande giocatore anche quest’anno. È vero che la stagione del club. azzurro non è assolutamente ai livelli dell’anno scorso, ma l’attaccante georgiano ha comunque messo in mostra tutte le sue qualità anche quando la squadra intorno a lui non girava. Nonostante il cambio di tre allenatori in panchina infatti Kvara ha 10 gol e sei assist ed è il giocatore di Serie A che ha tirato di più in porta (101 volte),. Proprio per questo De Laurentiis ha confermato che a fine stagione torneranno a sedersi con il calciatore e il suo agente per discutere dell’adeguamento del contratto, considerando che al momento Kvara è tra i calciatori del Napoli che percepisce uno stipendio bassissimo.

Quello che preoccupa è ovviamente che l’attaccante georgiano possa lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato e proprio a proposito di questo oggi As scrive che il Barcellona sarebbe molto interessato a lui.

