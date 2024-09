Papà Kvaratskhelia gela il Barcellona: «Continuerà a vestire la maglia del Napoli»

El Mundo Deportivo: “Le dichiarazioni del padre sembrano chiudere la porta al Barça. Il suo agente però ha detto che è motivato a giocare nel Barça o nel Real”

In Spagna hanno accolto malissimo le parole del padre di Kvaratskhelia a Radio Serie A. El Mundo Deportivo infatti scrive che le sue parole hanno infranto i sogni del Barcellona. La squadra di Xavi (a fine stagione lascerà la panchina) ha infatti intenzione di prendere un’ala sinistra nel prossimo mercato. E fra gli obiettivi c’è proprio la stella del Napoli. Il padre del calciatore georgiano ha però dichiarato:

«Sono felicissimo dello scudetto del Napoli e che mio figlio Khvicha abbia contribuito a vincerlo. Ringrazio l’Italia e Napoli per averlo accolto e apprezzato come persona, oltre che calciatore. Solo lui potrà scegliere se restare a Napoli in futuro e io rispetterò ogni sua decisione. Secondo me deciderà di continuare a vestire la maglia del Napoli».

Il Barcellona sconsolato dopo le parole del padre di Kvara: era un obiettivo di mercato

Scrive el Mundo Deportivo:

“Se il suo ingaggio è già complicato, alcune dichiarazioni del padre sembrano chiudere la porta al Barcellona. Badri Kvaratskhelia ha spiegato a Radio Serie A che suo figlio potrebbe «decidere di restare al Napoli la prossima stagione», aggiungendo che «solo lui potrà scegliere se restare al Napoli in futuro» , quindi «rispetterò le sue decisioni». La sua posizione è diversa da quella dell’agente che lo considera uno dei meno pagati della rosa partenopea e che ha già detto che è motivato a giocare nel Barça o nel Madrid“.

Il Napoli rischia il fuggi fuggi senza la Champions, a partire da Kvaratskhelia (Gazzetta)

Il Napoli rischia il fuggi fuggi senza la Champions, a partire da Kvaratskhelia. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Questo finale di stagione inciderà pesantemente anche sulle strategie future del club: senza un posto in Europa, sarebbe complicato convincere i big della squadra a restare ancora a Napoli per aprire un nuovo ciclo. Ok, Osimhen andrà via e questa è già una certezza. Ma l’emergenza rischia di diventare tecnica, non economica: l’agente di Kvaratskhelia ha già lanciato segnali di insofferenza per un rinnovo che sarà discusso a maggio, in cui il piazzamento a fine campionato peserà parecchio. Kvara ambisce a grandi palcoscenici, per lui sì che potrebbe essere un problema non partecipare alla prossima Champions dopo essere finito nella Top 20 del Pallone d’oro.

ilnapolista © riproduzione riservata