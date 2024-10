De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo: sarà lo juventino Giovanni Manna (CorSport)

Primo collaboratore di Giuntoli alla Juve, l’anima e il cervello della Next Gen. De Laurentiis ha sondato anche Sartori, ma l’idea è tramontata sul nascere

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo. Sarà lo juventino Giovanni Manna l’artefice della rifondazione del Napoli. Alla Juve è il braccio destro di Giuntoli che l’anno scorso passo dal Napoli alla Vecchia Signora. È anche il cervello della Next Gen della Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

De Laurentiis ha scelto Manna come nuovo ds

Manna, campano di campano di Vallo della Lucania (provincia di Salerno), ha ricevuto il premio di “Dirigente dell’anno 2023”. Tra i candidati, oltre a lui, c’erano il ds dell’Empoli Accardi e del Verona Sogliano. Il presidente del Napoli ha provato a sondare anche Sartori ma da Bologna non si muove.

“Il Napoli ha scelto l’uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l’anima e il cervello della Next Gen che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt. De Laurentiis è deciso ad affidare a lui la direzione dell’area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione. Adl ha provato a sondare anche Giovanni Sartori del Bologna, ma non si muoverà e l’idea è tramontata sul nascere“.

Percorso inverso rispetto a Giuntoli

Una sorta di piccola vendetta per De Laurentiis che l’anno scorso aveva visto Giuntoli muoversi verso Torino. Ora è il presidente del Napoli a “saccheggiare” la Vecchia Signora:

“Il progetto prende quota ma nulla è stato ancora formalizzato: Manna ha preso atto dell’interesse serio, estremamente concreto del Napoli, ma deve ovviamente valutare la sua posizione con la Juventus e il suo responsabile, Giuntoli. Fatalmente ex direttore sportivo proprio del club azzurro, uno dei principali protagonisti del capolavoro scudetto“.

