C’è anche Massara già cercato la scorsa estate dopo l’addio di Giuntoli. E Accardi. Adl ha capito che un direttore sportivo serve

Tare ha l’esperienza giusta per lavorare con De Laurentiis, è già stato con Lotito. Repubblica con Pasquale Tina fa il punto sul futuro direttore sportivo del Napoli.

L’equivoco estivo sul ruolo del direttore sportivo non sarà ripetuto. Il diesse è importante non soltanto sul mercato (e il club azzurro ha sbagliato due sessioni di fila) ma anche per i rapporti con lo spogliatoio: è un punto di riferimento per l’allenatore e i giocatori. Mauro Meluso, l’attuale diesse, è arrivato quest’estate a scelte praticamente fatte (De Laurentiis aveva già preso Rudi Garcia e impostato con Maurizio Micheli il mercato estivo) e questo probabilmente gli ha tolto margini di intervento.

Il patron sta cercando da tempo un nuovo dirigente. Mauro Meluso ha il contratto in scadenza a giugno e la società ha l’opzione unilaterale di rinnovo da esercitare entro fine mese. I margini per proseguire sembrano non esserci: Meluso non sembra intenzionato ad accettare un ruolo diverso con la presenza di un altro direttore sportivo, quindi le strade potrebbero separarsi.

De Laurentiis ha una short list: Igli Tare ha l’esperienza giusta, ha lavorato con Lotito alla Lazio e le responsabilità non lo spaventano. Rappresenterebbe una figura forte cui De Laurentiis si affiderebbe. Il presidente azzurro valuta Frederic Massara, a caccia di una nuova avventura dopo il Milan e già cercato la scorsa estate dopo l’addio di Giuntoli: i presupposti stavolta sarebbero diversi. Piace pure Pietro Accardi che ha un profilo differente rispetto agli altri due: non ha ancora esperienza in una big ma sta facendo bene all’Empoli.

Sarri al Napoli con Tare ds, parola di Sebino Nela

“Maurizio Sarri andrà al Napoli e potrebbe essere accompagnato da un direttore sportivo come Igli Tare. Un amico nel mondo del calcio mi ha dato quest’informazione. Potrebbe essere una soluzione per De Laurentiis”.

I due (Sarri e Tare) non si sono affatto amati a Roma.

