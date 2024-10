Conte non è convinto del tutto dall’ambiente Napoli (Sportmediaset)

Si discute senza sosta su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. È chiaro che il presidente De Laurentiis abbia voglia di ricostruzione e di riscatto dopo la stagione in corsa in cui il Napoli, molto probabilmente, non riuscirà neanche a centrare la Champions. I nomi della lista sono tanti e ciascuno ha i suoi punti a favori. Su un nome però c’è oramai la certezza, quello di Antonio Conte. Il tecnico è di sicuro il sogno del presidente De Laurentiis fin da inizio stagione quando ha provato a farlo subentrare in corsa per sostituire Garcia. Conte ha già rifiutato il Napoli dunque, ma questo non ha scoraggiato De Laurentiis che proverà a insistere, ma è ovvio che ci sono tanti punti che rendono la questione complessa. Tra questi, come ha scritto Repubblica, le sue richieste economiche di 10 milioni di euro netti a stagione per tre anni , mentre il Napoli è arrivato a 8 più bonus.