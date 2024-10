Simeone in estate andrà via. A Napoli si sente chiuso e la partenza di Osimhen non cambierà gli scenari (CorSport)

La Lazio ha provato a prenderlo già a gennaio. Con Tudor in panchina le probabilità aumentano. De Laurentiis non lo venderà per meno di 18 milioni

Simeone alla Lazio in estate. Questa è l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport. L’attaccante argentino si sente chiuso a Napoli e anche se Osimhen dovesse andare via, la volontà di Simeone non cambierebbe. Tudor alla Lazio è un’incentivo per l’argentino, con l’allenatore croato al Verona ha avuto la sua miglior stagione.

Simeone alla Lazio, De Laurentiis non lo lascerà partire per meno di 18 milioni

Scrive il Corriere dello Sport:

“Alla Lazio, prima dell’avvento del tecnico croato, era stato proposto Giovanni Simeone. E’ un nome che oggi ancora di più può fare gola ai biancocelesti. La premessa si conosce: deve partire Immobile. Simeone, nel Verona di Tudor, nel 2021-22 segnò 17 gol. Record della sua carriera. Il Cholito ha provato a lasciare Napoli a gennaio, i rumors sulla Lazio non trovarono conferma a Formello anche perché non c’era spazio per un terzo centravanti. Simeone punta a partire in estate, si sente chiuso e la partenza di Osimhen non cambierà gli scenari. L’ostacolo è il prezzo. De Laurentiis l’ha pagato 18 milioni a giugno, pensare che possa venderlo a meno forse è utopia. Lotito e Fabiani puntano a ringiovanire, la carta d’identità di Simeone a luglio indicherà 29 anni“.

Tudor lo vuole alla Lazio, con lui la sua miglior stagione al Verona (Gazzetta)

Igor Tudor è arrivato alla Lazio per sostituire Maurizio Sarri; contratto fino al 2025 per l’ex tecnico del Marsiglia. La Gazzetta dello Sport ha analizzato quali potrebbero essere i primi colpi di mercato dettati dall’allenatore croato. Tra questi, il Cholito Simeone, che Tudor ha avuto all’Hellas Verona prima che l’argentino sbarcasse a Napoli:

“Tudor è appena sbarcato a Formello e ci sarà tempo e modo di spiegare ai dirigenti su quali giocatori puntare al prossimo mercato estivo. Alcuni nomi sono già noti, giocatori che il croato ha già allenato e con i quali ha avuto grande feeling. Giovanni Simeone è uno di questi. All’Hellas Verona, 17 reti in 35 partite, la sua migliore stagione. Se Immobile dovesse partire, l’argentino è uno dei principali candidati a sostituirlo; la Lazio lo aveva già trattato due anni fa, prima che prendesse la strada per Napoli”.

ilnapolista © riproduzione riservata