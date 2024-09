Tudor vuole Simeone alla Lazio, con lui la sua miglior stagione al Verona (Gazzetta)

17 reti in 35 partite sotto la guida del croato. La Lazio lo aveva già trattato due anni fa, prima che arrivasse a Napoli.

Igor Tudor è arrivato alla Lazio per sostituire Maurizio Sarri; contratto fino al 2025 per l’ex tecnico del Marsiglia. La Gazzetta dello Sport ha analizzato quali potrebbero essere i primi colpi di mercato dettati dall’allenatore croato. Tra questi, il Cholito Simeone, che Tudor ha avuto all’Hellas Verona prima che l’argentino sbarcasse a Napoli:

“Tudor è appena sbarcato a Formello e ci sarà tempo e modo di spiegare ai dirigenti su quali giocatori puntare al prossimo mercato estivo. Alcuni nomi sono già noti, giocatori che il croato ha già allenato e con i quali ha avuto grande feeling. Giovanni Simeone è uno di questi. All’Hellas Verona, 17 reti in 35 partite, la sua migliore stagione. Se Immobile dovesse partire, Simeone è uno dei principali candidati a sostituirlo; la Lazio lo aveva già trattato due anni fa, prima che prendesse la strada per Napoli”.

Simeone sostituirebbe Immobile alla Lazio

La Lazio dice addio al sogno Champions perdendo contro il Bayern e Ciro Immobile viene additato come responsabile. “Un giorno sei re per 206 incredibili reti con la maglia della Lazio, quello dopo reietto per un maledetto gol divorato” scrive il Messaggero. Piovono insulti a Immobile su social e web per quell’occasione sciupata di testa a Monaco, che poteva cambiare la storia biancoceleste della Champions. “A giugno servirà per forza un altro goleador: l’entourage di Immobile vorrebbe piazzarlo in Arabia e trasferire l’altro assistito Simeone a Formello. L’età che avanza però non assiste nessuno”.

L’agente del Cholito: «L’obiettivo del Napoli è ritrovarsi come gruppo»

A Radio Crc:

«Se Simeone si aspettava qualcosa di più in questa stagione? Questo è uno sport di squadra, se non rende in termini di risultato e di prestazioni, questo incide anche nei singoli. Se andiamo a guardare il rendimento di Osimhen tra anno scorso e questo, la differenza c’è. Credo che l’obiettivo del Napoli debba essere quello di ritrovarsi come gruppo».

