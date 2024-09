Rublev, accolto il reclamo: restituiti i punti e il premio in denaro dell’Atp Dubai

Aveva aggredito verbalmente un giudice di linea. Il russo rimane al quinto posto del ranking mondiale, ma dovrà comunque pagare la multa di 36.400 dollari.

Dopo la squalifica subita all’Atp Dubai in seguito a aggressioni verbali a un giudice di libea, il tennista russo Andrey Rublev ha fatto reclamo ed è stato accolto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha recuperato, in appello, un premio di 150.000 dollari e 200 punti guadagnati nel torneo. Rimane, quindi, al quinto posto del ranking mondiale. Confermata, invece, la multa di 36.400 dollari.

Rublev squalificato dall’Atp Dubai, cos’era accaduto:

Andrey Rublev squalificato per aver urlato contro il guardalinee. Rublev stava giocando il terzo set della partita contro Bublik, ed è esploso dopo il punto dato all’avversario che lo ha portato sul 6-5.

Telegraph scrive:

Il numero 5 del mondo Andrey Rublev è stato escluso dall’Atp di Dubai dopo aver perso la pazienza e aver urlato in faccia a un giudice di linea.

La squalifica significa che Alexander Bublik andrà in finale, mentre Rublev verrà privato dei punti in classifica e del premio in denaro che avrebbe guadagnato, scivolando così di una posizione nella classifica al numero 6.

L’esplosione di Rublev è arrivata alla fine della partita dopo che Bublik aveva tenuto il servizio portandosi avanti 6-5 nel set decisivo. Il russo credeva che un dritto di Bublik fosse volato lungo sull’ultimo punto di quell’undicesimo gioco; le immagini televisive suggerivano che avrebbe potuto avere ragione, ma l’Atp di Dubai ha a disposizione giudici di linea umani, che hanno commesso qualche errore.

Avrebbe potuto chiamare il challenge, ma ha avuto una reazione aggressiva. “Si è avvicinato aggressivamente al giudice di fondo dopo che il punto era terminato. Non appena i giocatori si sono seduti per il cambio 6-5, un supervisore è uscito con un interprete russo e ha detto a Rublev che aveva detto qualcosa di offensivo in russo al giudice di fondo. Rublev ha contestato questo, dicendo che non aveva parlato russo. Ma dopo una breve conversazione, l’arbitro Miriam Bley ha comunque annunciato la sua squalifica”.

