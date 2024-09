Atp Dubai, Rublev aggredisce verbalmente un giudice di linea e si fa squalificare dal torneo (Video)

Il Telegraph scrive: “Credeva che un dritto di Bublik fosse lungo, e si è avvicinato aggressivamente al giudice di linea dopo che il punto era terminato”

Atp di Dubai, Andrey Rublev si è fatto squalificare per aver urlato contro il guardalinee. Rublev stava giocando il terzo set della partita contro Bublik, ed è esploso dopo il punto dato all’avversario che lo ha portato sul 6-5.

Telegraph scrive:

Il numero 5 del mondo Andrey Rublev è stato escluso dall’Atp di Dubai dopo aver perso la pazienza e aver urlato in faccia a un giudice di linea.

La squalifica significa che Alexander Bublik andrà in finale, mentre Rublev verrà privato dei punti in classifica e del premio in denaro che avrebbe guadagnato, scivolando così di una posizione nella classifica al numero 6.

Questo è il nono anno consecutivo che l’Atp Tour vede un giocatore che si comporta così. Ci sono stati solo 14 casi nei 40 anni successivi a quando Ilie Nastase è diventato il primo uomo a subire la squalifica nel 1976, ma la situazione è diventata sempre più comune, con Rublev il 12esimo uomo a subire questo destino dal 2016.

Rublev è esploso dopo l’assegnazione di un punto al suo avversario

L’esplosione di Rublev è arrivata alla fine di una partita serrata e avvincente dopo che Bublik aveva tenuto il servizio portandosi avanti 6-5 nel set decisivo. Il russo credeva che un dritto di Bublik fosse volato lungo sull’ultimo punto di quell’undicesimo gioco, e le immagini televisive suggerivano che avrebbe potuto avere ragione, ma l’Atp di Dubai ha a disposizione giudici di linea umani, che hanno commesso qualche errore durante il torneo.

Rublev avrebbe potutto chiamare il challenge, ma ha avuto una reazione aggressiva. “Si è avvicinato aggressivamente al giudice di fondo dopo che il punto era terminato. Non appena i giocatori si sono seduti per il cambio 6-5, un supervisore è uscito con un interprete russo e ha detto a Rublev che aveva detto qualcosa di offensivo in russo al giudice di fondo. Rublev ha contestato questo, dicendo che non aveva parlato russo. Ma dopo una breve conversazione, l’arbitro Miriam Bley ha comunque annunciato la sua squalifica”.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024



Bublik avrebbe voluto continuare la partita, ma la decisione del giudice è stata irreversibile.

“Rublev ha chiaramente agito in modo intimidatorio nei confronti di un giudice di linea – qualunque lingua stesse parlando – e la sua squalifica si adatta ad uno schema di recenti sanzioni contro i giocatori che sfidano gli arbitri in campo”.

