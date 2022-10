Rublev: «La differenza tra me e i migliori tennisti è che loro controllano le emozioni meglio di me»

Su Marca un’intervista a Andrey Rublev. Ieri, a Gijón è diventato a 24 anni il secondo tennista, dopo Stefanos Tsitsipas, che in questa stagione ha raggiunto le nove semifinali. Parla delle sfide che affronta ogni giorno.

Perché è così difficile per te controllarti in pista?

Tutti vedono che per me è difficile. Che io giochi bene a tennis è un dato di fatto. L’ho fatto all’ultimo US Open, la scorsa settimana ad Astana, qui a Gijón. Ma quando le emozioni iniziano a venire fuori, come nel mio primo match con Ivashka, i problemi emergono. Questa è la grande differenza tra me e i migliori giocatori. Controllano quelle emozioni molto meglio di me nei momenti importanti. Penso che sia un processo quotidiano, che implica accettarlo per migliorare. Non è che sei sfortunato perché il tuo avversario mette una palla sulla linea. Quello che succede è che apro la bocca e comincio ad essere negativo. Tutto inizia con l’essere positivi in ​​allenamento e anche fuori pista. Nella vita ci sono molte situazioni che ti stressano e ti fanno arrabbiare. Tutto accade per affrontare con calma questi momenti.