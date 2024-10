Percassi: «L’estate scorsa abbiamo rifiutato un’offerta molto significativa per Koopmeiners»

L’offerta era del Napoli. L’ad della Dea: «Non ha mai chiesto di essere ceduto e non ci faremo mai condizionare da alcuna pressione»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, questa mattina ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo. L’ad della Dea ha parlato della situazione di Koopmeiners, centrocampista al centro di molte voci di mercato che avrebbe chiesto anche la cessione per questa estate. Percassi smentisce però le parole del suo giocatore e rivela che l’estate scorsa una squadra fu vicina al suo acquisto. Quella squadra era il Napoli ma l’Atalanta non voleva privarsi di una pedina importante.

Percassi: «L’Atalanta che decide chi vendere, non ci faremo mai condizionare da alcuna pressione»

Le parole dell’ad a L’Eco di Bergamo:

«Come sempre valuteremo a fine campionato, finché l’Atalanta è in corsa non tratta i propri giocatori. Nel caso specifico l’estate scorsa abbiamo rifiutato un’offerta molto significativa (del Napoli, ndr) e a settembre ha rinnovato il contratto fino al 2028.Non ha mai chiesto di essere ceduto, anche perché è l’Atalanta che decide chi vende, e non ci faremo mai condizionare da alcuna pressione. A fine stagione valuteremo tutti gli aspetti e decideremo se e chi cedere».

Koopmeiners: «C’era un concreto interesse del Napoli, alla fine i club non hanno trovato l’accordo»

Intervistato dal Telegraaf, il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato del suo futuro. Al quotidiano olandese ha dichiarato di volersi trasferire in estate e ha anche confermato l’interesse del Napoli. Per De Laurentiis era un obiettivo concreto già nella scorsa sessione estiva di mercato. Le parole del centrocampista della Dea.

«L’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate»

