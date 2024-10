Koopmeiners: «C’era un concreto interesse del Napoli, alla fine i club non hanno trovato l’accordo»

Al Telegraaf: «Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Mi arrivano notizie di un interesse della Juventus e di club di Premier»

Intervistato dal Telegraaf, il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato del suo futuro. Al quotidiano olandese ha dichiarato di volersi trasferire in estate e ha anche confermato l’interesse del Napoli. Per De Laurentiis era un obiettivo concreto già nella scorsa sessione estiva di mercato. Le parole del centrocampista della Dea.

Le sue parole al Telegraaf:

«L’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate»

Per Koopmeiners il Napoli è arrivato a offrire 48 milioni ma l’Atalanta ha detto no (DiMarzio)

Koopmeiners, il Napoli è arrivato a offrire 48 milioni ma l’Atalanta ha detto no.

Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L’esperto di mercato ha detto che la scorsa estate l’Atalanta ha resistito a un’offerta monstre del club di De Laurentiis che è arrivato a presentare un’offerta di 48 milioni per l’olandese.

In questa sessione di mercato (gennaio, ndr), ha aggiunto Di Marzio, la Juventus ha cercato di capire quale formula potesse essere accettata dall’Atalanta. «Ma il club ha avuto la forza di dire no».

