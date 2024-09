Osimhen contro l’Inter (e Skriniar) si ruppe la faccia: nacque la maschera da supereroe (Gazzetta)

È stato convocato ed è già una notizia. È stata la maschera del nuovo Supereroe di tanti bambini napoletani

Osimhen contro l’Inter (e Skriniar) si ruppe la faccia: nacque la maschera da supereroe. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Convocato. E già questa è una notizia. Per la notte delle notti, nella sfida che di fatto vedrà il Napoli consegnare all’Inter lo scudetto che ha sul petto, ci sarà anche Victor Osimhen. Se dal primo minuto o per l’ultima mezzora, questo è ancora tutto da valutare.

Se il nigeriano garantirà di sentirsi a posto, sarà lui a guidare l’attacco azzurro al Meazza, stadio che a Osimhen evoca bruttissimi ricordi. Il 21 novembre del 2021, dopo uno scontro aereo con Skriniar, Victor riportò fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro: «Fu come un’esperienza pre-morte» raccontò mesi dopo il nigeriano, che fu costretto a un intervento chirurgico, con l’inserimento di sei placche e 18 viti.

Da quell’esperienza Victor è uscito più forte e con una maschera protettiva in più, diventata nello scorso anno uno dei simboli del Napoli dello scudetto. È stata la maschera del nuovo Supereroe di tanti bambini napoletani, che hanno vissuto l’esaltante cavalcata verso il terzo tricolore. Quella di stasera sarà l’ultima volta al Meazza per Osimhen, che vuole abbattere l’ultimo tabù italiano: non ha mai segnato all’Inter da quando è arrivato in Italia, unica big capace di resistere alla sua esuberante forza fisica.

Se Osimhen non ce la fa, contro l’Inter gioca Raspadori (Repubblica)

Senza Osimhen, il tridente sarebbe diverso e le chiavi della manovra offensiva potrebbero essere consegnate a Raspadori. Calzona lo ha rivitalizzato: lo ha fatto sentire di nuovo protagonista pure schierandolo in una posizione nuova, esterno destro offensivo il giocatore ha risposto con un assist a Cagliari e soprattutto con il gol vittoria controla Juve. Raspadori si ritiene un centravanti e non gli dispiacerebbe affatto tornare nella porzione di campo che sente più congeniale alle sue caratteristiche.

Le notizie e l’allarme in settimana per Victor

Brutte notizie per il Napoli. Questa mattina la squadra è tornata a lavoro a Castel Volturno dopo la disfatta di Barcellona. Tuttavia Calzona deve fare i conti con un problema accusato da Osimhen alla fine di Barcellona-Napoli. L’attaccante ha lamentato un affaticamento muscolare. Oggi il giocatore ha svolto lavoro personalizzato in campo. Domenica la sfida in campionato contro l’Inter.

