Napoli, si ferma Osimhen: affaticamento muscolare per l’attaccante

Brutte notizie per il Napoli. Questa mattina la squadra è tornata a lavoro a Castel Volturno dopo la disfatta di Barcellona. Tuttavia Calzona deve fare i conti con un problema accusato da Osimhen alla fine di Barcellona-Napoli. L’attaccante ha lamentato un affaticamento muscolare. Oggi il giocatore ha svolto lavoro personalizzato in campo. Domenica la sfida in campionato contro l’Inter.

Il report dell’allenamento odierno

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona“.

Calafiori, Zirkzee e Ferguson, il Napoli punta diversi uomini del Bologna (Gazzetta)

L’addio di Victor Osimhen non è certo ma molto probabile dopo il rinnovo. Quello che è certo è che il suo addio significherebbe per il Napoli circa 120-130 milioni da reinvestire nel mercato. La Gazzetta dello Sport, prova a centrare quelli che sono i nomi sotto osservazione al momento, spiegando che nulla però è certo, se non il ritiro di Folorunsho e Gaetano che erano stati dati in prestito.

I nomi per il prossimo mercato del Napoli

“Se il nigeriano dovesse essere ceduto, servirà un attaccante di spessore. Sul taccuino di Meluso e Micheli ci sono David del Lilla, Zirkzee del Bologna e Gimenez del Feyenoord. Con i rossoblù in realtà il tavolo delle trattative potrebbe riguardare più fronti dal momento che piacciono molto sia Calafiori per la difesa che Ferguson per il centrocampo. In quel reparto rientreranno anche Folorunsho e Gaetano, che si stanno facendo rimpiangere in prestito, rispettivamente dal Verona e dal Cagliari”.

