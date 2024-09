Napoli-Juventus, le probabili: Olivera favorito su Mario Rui (Sky)

La probabile formazione anti-Juve: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvara

Napoli-Juventus in programma domani alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Napoli e Juventus in vista della partita di domani. Calzona dovrebbe confermare lo stesso undici che ha giocato contro il Sassuolo. L’unico cambio riguarda il terzino sinistro con Olivera preferito a Mario Rui. Confermati in mezzo la difesa Rrahmani e Juan Jesus. Davanti il tridente non cambia: Kvara, Osimhen e Politano sono un garanzia. In mediana ci dovrebbe essere la conferma di Traoré con Zielinski pronto a subentrare. Indisponibili Cajuste e Ngonge.

Allegri invece deve far fronte a diverse defezioni. Non ci saranno Rabiot e McKennie, possibile chance dal primo minuto per Alcaraz. Davanti ritorna arruolabile dal primo Federico Chiesa che farà coppia con Vlahovic. Dietro non ci sarà Danilo. Davanti a Szczesny difesa a tre con Gatti, Bremer e Rugani.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Juventus (3-5-2) la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, Cambiaso, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Contro la Juventus sarà importante che il Napoli dimostri continuità (Sky)

Domani sera la sfida Napoli-Juventus, importantissima per gli azzurri che devono provare a risalire in classifica e avvicinarsi alla zona Europa. Massimo Ugolini, inviato di Sky, ha riportato degli aggiornamenti sulla squadra.

«Possiamo definirla in questo modo, il segnale di continuità è sempre mancato in questa stagione, che sta volgendo al termine e sta entrando nella fase più calda. E’ ovvio che ritrovare adesso certi principi visti a Sassuolo e riproporli sul campo sarebbe una bella notizia in ottica Europa. Il Napoli vuole riscattare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Allenamento finito ora, c’è qualche dubbio sulla formazione, avvicendamento Mario Rui-Olivera con quest’ultimo leggermente favorito. Rientra Juan Jesus al posto di Ostigard. A centrocampo ballotaggio tra Traorè e Zielinski, l’unico disponibile considerando le condizioni di Cajuste e Ngonge. Tridente canonico con Kvara, Osimhen e Politano».

