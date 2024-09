Napoli, De Laurentiis potrebbe virare su D’Amico dell’Atalanta come nuovo ds

Lo scrive calciomercato.it . Meluso è in scadenza di contratto e De Laurentiis sta sondando anche Tare, Accardi e Sartori del Bologna.

De Laurentiis è alla ricerca del prossimo direttore sportivo del Napoli. Dopo il sodalizio con Cristiano Giuntoli, terminato con la vittoria dello scudetto la scorsa stagione, il presidente azzurro aveva ingaggiato Meluso, ex Spezia. Il suo contratto, però, è in scadenza (30 giugno 2024) e potrebbe non essere rinnovato. La scelta potrebbe ricadere su Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta.

De Laurentiis sonda l’idea D’Amico

Secondo quanto riportato da calciomercato.it:

“Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, è un profilo seguito con attenzione dal Napoli. Nel biennio nerazzurro ha dimostrato tutte le qualità già mostrate al Verona. Ovviamente, tra il dire ed il fare ci sarebbero sempre i Percassi”.

Gli altri osservati speciali del presidente del Napoli:

“Igli Tare è un altro nome da tenere in considerazione. La figura è stimata da De Laurentiis e l’ex direttore della Lazio potrebbe affrontare al meglio il percorso anche di separazione da Victor Osimhen, aspetto tutt’altro che semplice. C’è anche Pietro Accardi dell’Empoli. L’idea frulla da tempo nella testa di De Laurentiis che potrebbe ripercorrere col dirigente toscano il percorso fatto con Giuntoli. Più complessa, ma possibile, altra strada: Giovanni Sartori, che sembra blindato al Bologna”.

Di Accardi aveva già parlato il giornalista Schira:

Il buco lasciato da Giuntoli non è stato ancora colmato. De Laurentiis però si sta già attivando per risolvere la situazione in vista della prossima stagione. Lo scrive il giornalista Nicolò Schira su X (Twitter).

“Si prospetta un’estate di grande cambiamenti in casa Napoli: Aurelio De Laurentiis alla ricerca anche di un nuovo uomo-mercato. Piace sempre il diesse dell’Empoli Pietro Accardi (sotto contratto col club toscano fino al 2026)“.

