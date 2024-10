Napoli, contatto tra De Laurentiis e Accardi direttore sportivo dell’Empoli

Lo scrive Marco Giordano su X. Il dirigente toscano è un profilo alla Giuntoli. I due hanno parlato anche di visioni future del Napoli

Secondo quanto scrive su X (Twitter) il giornalista Marco Giordano, De Laurentiis sta iniziando a costruire il Napoli del prossimo futuro, a partire dal ruolo di direttore sportivo. Dopo Giuntoli il ruolo è rimasto di fatto vacante. Per la prossima stagione, il presidente del Napoli sta pensando a Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli. De Laurentiis e Accardi avrebbero avuto un primo contatto diretto durante il quale hanno anche parlato dei progetti futuri per il club.

Il nuovo ds del Napoli per la prossima stagione

Scrive Giordano:

“Contatto diretto ed approfondito tra De Laurentiis ed Accardi, ds Empoli. Si è parlato anche di visioni future del Napoli, il dirigente toscano, profilo alla Giuntoli, resta in pole position per il ruolo di direttore sportivo a Napoli per la prossima stagione”

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Contatto diretto ed approfondito tra @ADeLaurentiis ed #Accardi, ds Empoli. Si è parlato anche di visioni future del Napoli, il dirigente toscano, profilo alla Giuntoli, resta in pole position per il ruolo di direttore sportivo a… pic.twitter.com/IiQYFOsEvF — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) March 22, 2024

Rifondazione Napoli, Accardi potrebbe sostituire Meluso, oppure essere integrati insieme

“Rifondazione” è questo secondo il Corriere dello Sport il mantra del Napoli a cui sta già lavorando il presidente De Laurentiis.

“Il Napoli comincia a guardarsi intorno anche sul fronte dirigenziale: e torna in auge la pista che porta al direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, già in orbita azzurra un’estate fa, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. L’attuale ds Meluso difficilmente resterà, anche se la storia è tutta da scrivere e all’orizzonte potrebbe profilarsi uno staff allargato, e così De Laurentiis ha riaperto anche il libro delle figure di collegamento tra la società e l’area tecnica, il mercato e il campo. E lo spogliatoio”.

Accardi è un nome che è già stato accostato al Napoli e che ha dimostrato di essere abile, soprattutto con i giovani “ha scoperto Vicario, Provedel, Baldanzi, Fazzini, Junior Traore, Krunic, Bennacer, Asllani e anche Giovanni Di Lorenzo, oggi capitano del Napoli e alfiere della Nazionale di Spalletti. I giovani sono il suo pane. E il fiuto è indiscutibile”.

