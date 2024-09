Mundo Deportivo: “Alla conferenza di Calzona i media spagnoli hanno potuto a malapena fare domande”

Ha destato molta curiosità De Laurentiis, i giornalisti spagnoli incuriositi dalla sua interruzione dell’intervista di Politano a Sky

Anche i media spagnoli sono concentrati sul match di domani sera, ritorno degli ottavi di finale tra Napoli e Barcellona. Tra gli aspetti extra calcistici che attirano l’attenzione non può non esserci Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Tanto che il suo mini show durante l’intervista di Sky a Politano ha fatto notizia anche a Barcellona. A scriverne è il Mundo Deportivo che poi, con una sola frase, critica la conferenza stampa di Calzona.

“Appena atterrati, a metà pomeriggio, il viaggio del Napoli si è diretto allo stadio olimpico di Montjuïc per prendere visione del campo e calpestare l’erba. La passeggiata è durata appena un quarto d’ora. Alla guida della squadra, il presidente Aurelio De Laurentiis che non si è lasciato scappare un dettaglio dello stadio né la conferenza stampa del tecnico Francesco Calzona e del giocatore Politano. Una conferenza stampa in cui i media spagnoli hanno potuto a malapena porre domande“.

Prima della conferenza di Calzona, l’irruzione di De Laurentiis a Sky

Ovviamente il presidente De Laurentiis ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti quando ha interrotto l’intervista di Politano. Gli spagnoli hanno così chiesto agli italiani (Di Marzio e Ugolini, presumibilmente).

“Prima della conferenza stampa, il presidente ha rimproverato un suo giocatore per aver risposto alle domande di Sky Italia. Ha sbottato un messaggio significativo: “Che caxxo stai facendo?”, secondo la traduzione fatta al Mundo Deportivo da un giornalista italiano che era lì“.

Politano sta parlando con Sky, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare» (VIDEO)

Politano sta parlando con Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Napoli, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare». Ugolini educatamente prova a dire: “come con noi non può parlare”. De Laurentiis insiste e porta via di peso Politano e poi fa un rimprovero non capiamo a chi, forse a qualcuno del Napoli.

Politano aveva detto più o meno le solite cose, l’importanza della partita di domani. E aggiunto: «È stato un anno difficile a livello mentale».

ilnapolista © riproduzione riservata