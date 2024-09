Politano sta parlando con Sky, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare» (VIDEO)

L’intervista di rito a Sky bruscamente interrotta. Politano aveva detto: «È stato un anno difficile a livello mentale»

Politano sta parlando con Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Napoli, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare». Ugolini educatamente prova a dire: “come con noi non può parlare”. De Laurentiis insiste e porta via di peso Politano e poi fa un rimprovero non capiamo a chi, forse a qualcuno del Napoli.

Politano aveva detto più o meno le solite cose, l’importanza della partita di domani. E aggiunto: «È stato un anno difficile a livello mentale».

De Laurentiis arriva e si porta via Politano durante l’intervista perchè con Sky “Non può parlare”pic.twitter.com/TeFognbdvC — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) March 11, 2024

Matteo Politano, attaccante del Napoli, aveva commentato ai microfoni di Dazn il successo per 6-1 sul Sassuolo.

Le parole di Politano

«Oggi sapevamo che era fondamentale, ci mancava la vittoria e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Peccato per i punti persi per strada, ma c’è tempo per recuperare»

La vittoria era quello che serviva per sbloccarsi?

«Ci voleva una partita così, è importante a livello mentale per restare concentrati. Sappiamo di essere forti anche se avevamo perso un po’ di autostima, oggi siamo scesi in campo sereni»

Cosa vi ha dato Calzona?

«Questo è un anno difficile, Calzona è il terzo allenatore di questa stagione, la scelta migliore visto che conosceva già l’ambiente e ha fatto vedere subito qual è il il suo stile di gioco»

Quanto è importante il rientro di Osimhen?

«Victor è eccezionale, ci è mancato tantissimo. Con un Osi così è tutto più semplice»

