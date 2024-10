Koopmeiners si fa male e salta il Napoli. In dubbio anche De Ketelaere

L’olandese, durante l’amichevole contro la Scozia, è uscito all’82’ per un problema fisico. Non giocherà la sfida contro la Germania. Sabato c’è Napoli-Atalanta

Per l’Atalanta è una brutta notizia, per il Napoli una buona. Teun Koopmeiner si è fatto male con l’Olanda e potrebbe saltare la partita di sabato contro gli azzurri di Calzona. Secondo il comunicato della nazionale olandese, il centrocampista non giocherà l’amichevole contro la Germania. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Koopmeiners ha giocato durante l’amichevole contro la Scozia finita 4-0 per gli Oranje. All’82’ però è uscito dal campo per un problema fisico.

Il comunicato dell’Olanda sull’infortunio di Koopmeiners

Il comunicato ufficiale:

“Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania”.

In dubbio anche De Ketelaere

In dubbio anche Charles De Ketelaere per la partita contro il Napoli. Charles De Ketelaere ha accusato un problema agli adduttori in Nazionale. Anche in questo caso, ad annunciare lo stop del fantasista è stata la Federcalcio belga. L’attaccante salterà sicuramente Irlanda-Belgio ed è in dubbio per Napoli-Atalanta di sabato 30 marzo, in programma dopo la sosta.

«C’era un concreto interesse del Napoli, alla fine i club non hanno trovato l’accordo»

Intervistato dal Telegraaf, il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato del suo futuro. Al quotidiano olandese ha dichiarato di volersi trasferire in estate e ha anche confermato l’interesse del Napoli. Per De Laurentiis era un obiettivo concreto già nella scorsa sessione estiva di mercato. Le parole del centrocampista della Dea.

«L’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate»

