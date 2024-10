Juan Jesus non vuole passare per bugiardo e valuta una denuncia penale contro Acerbi

La Gazzetta e Repubblica riportano che il difensore del Napoli non è intenzionato a fare passi indietro e starebbe valutando come muoversi

Acerbi è stato assolto dal giudice sportivo riguardo alle offese razziste proferite a Juan Jesus perché mancano le prove, l’offesa l’ha sentita solo il difensore del Napoli. Ma la situazione potrebbe non finire qui, come scrive la Gazzetta dello Sport, perché Juan Jesus, che fin dal primo momento ha chiarito che si trattava di una questione che avrebbe potuto finire sul campo se solo Acerbi non lo avesse smentito facendolo passare per bugiardo, non ha intenzione di restare con le mani in mano.

“Nessun passo indietro, ci mancherebbe. E sarebbe bastato anche solo vedere ieri a Castel Volturno, il brasiliano, appresa la notizia al termine dell’allenamento: deluso in volto e consolato dai compagni, ma fermamente deciso a non arrendersi. Perché lui non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando pure l’ipotesi di una denuncia penale contro Acerbi. Una possibilità su cui il giocatore riflette col suo entourage e il suo procuratore Roberto Calenda”.

Juan Jesus contro Acerbi

Ieri, dopo la sentenza, il difensore del Napoli Juan Jesus ha cambiato la foto del suo profilo Instagram. Il brasiliano ha inserito il pugno chiuso del black power, pubblicato anche dal Napoli per annunciare il comunicato sulla sentenza del Giudice sportivo; il difensore nerazzurro, infatti, è stato assolto da ogni accusa di razzismo nei confronti di Juan Jesus durante il match tra Inter e Napoli di domenica 17 marzo.

Anche Repubblica riporta della sua intenzione di denunciarlo penalmente

“Nessuna condanna, dunque: la vicenda per la giustizia sportiva si chiude qui. Ma resta lo sdegno e potrebbero esserci sviluppi in altri tribunali. La risposta di Juan Jesus è arrivata su Instagram, dove il brasiliano ha postato la foto di un pugnochiuso e rivolto verso l’alto, come quello esibito da Tommie Smith e John Carlos nel 1968 alle Olimpiadi in Messico. Nessun passo indietro, insomma. Il difensore non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando l’ipotesi di una denuncia penale contro Acerbi”.

