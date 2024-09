Il Napoli ha dominato il possesso palla, un tempo a Barcellona sarebbe stato un delitto (Mundo Deportivo)

“Il Barcellona invece ha giocato e vinto come chiede l’Europa, con gambe e cuore, arrivando rapidamente in area”

“I calciatori del Barcellona hanno saputo leggere una partita in cui il Napoli ha conquistato il possesso palla in entrambi i tempi. Qualcosa che in altri tempi sarebbe stato considerato quasi un delitto. Ma il Barça ha giocato come chiede l’Europa, con gambe e cuore, travolgendo gli italiani e arrivando rapidamente in area per risolvere la situazione”. Santi Nolla, dal catalanissimo Mundo Deportivo (altrove arriva anche qualche zeppata), spiega che il calcio è cambiato anche lì dove non voleva cambiare. Il Napoli ha tenuto palla e gli altri hanno vinto in verticale. “Come chiede l’Europa”, appunto.

“I blaugrana risolvono la partita in due minuti con una prima ora ricca di bel calcio, pressione e intensità – scrive l’editorialista – La grande partita di Lamine non poteva che essere bilanciata dalla grande prestazione di Cubarsí, due calciatori delle giovanili del Barça che svolgono un ottimo lavoro da molti anni. Notevole anche la prestazione dei veterani: positivo l’inserimento di Gündogan e Cancelo in rosa per competere in Europa, così come il contributo di Lewandowski che finisce per segnare nelle serate sfortunate. Il suo gol è stato decisivo quanto quello di Fermín o Cancelo”.

“Sarebbe importante adesso mostrare il petto necessario senza esagerare, per non cadere nell’euforia e affrontare il prossimo duello europeo con la massima umiltà e fiducia dopo aver regalato una grande serata di Champions League”, conclude Nolla.

