“Il Barcellona ha giocato come se ne andasse della loro vita. Con determinazione non con la paura di un condannato”

Xavi può finalmente vantarsi dopo quattro anni di sconfitte (El Paìs)

“Non è stato il trionfo di un sopravvissuto che ha anche salvato le casse del club, bensì quello di un degno quarto di finale di Coppa dei Campioni”. Ramon Besa sul Paìs elogia il Barcellona, dopo settimane e settimane di critica. Scrive di “lezione di calcio e amor proprio”, di una “notte finalmente felice a Montjuïc”.

“I blaugrana hanno giocato come se ne andasse della loro vita e sono arrivati ​​ai quarti con la determinazione di un ricorrente più che con la paura di un condannato contro il Napoli. La squadra si è impegnata con responsabilità e autostima, come richiedeva una giornata in cui la differenza tra vincere o perdere era abissale, con i giocatori e l’allenatore molto determinati a continuare a contare in Europa. I giocatori sono stati decisivi quanto l’allenatore perché Xavi ha saputo iniziare e finire la partita dopo che all’intervallo si è presentato un buon Napoli”.

“Xavi ha fatto appello al coraggio collettivo per affrontare un evento molto rischioso e quindi non ha avuto paura quando si è trattato di schierare i giovani”.

Besa parla anche di un Napoli “risorto e imbattuto con Calzona, graziato dal Barcellona all’andata”:

“Giunto all’intervallo, la partita si è fatta lunghissima per il Barcellona. In mancanza di mezzi per controllare la partita, il Barça è rimasto senza palla né corrente, al seguito del Napoli. Xavi ha subito rinfrescato la rosa e ha colmato il vuoto con due centrocampisti di casa: Sergi Roberto e Oriol Romeu”.

“La trama e il risultato hanno permesso alla fine a Xavi di vantarsi del suo risultato dopo quattro anni di sconfitte”.

