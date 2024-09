De Laurentiis, in arrivo pesante multa Uefa. Vuole giornalisti napoletani e tifosi per le interviste (Repubblica)

Dopo la spinta al cameraman e l’interruzione dell’intervista. “Una caduta di stile dopo l’altra, stavolta plateale e internazionale”

Si potrebbe chiamare l’ “Editto catalano” quello varato de De Laurentiis prima della conferenza stampa Uefa alla vigilia di Barcellona-Napoli. Quello che è successo tra il presidente del Napoli e Sky ha ormai fatto il giro del globo. Chiunque abbia visto quelle immagini (con l’interruzione dell’intervista con Sky Sport e la spinta al cameraman), avrà avuto la faccia di Politano. A metà tra il sorriso beffardo, l’imbarazzo e l’incredulità. Ma la Uefa questa volta non lascerà passare quanto successo. Anche perché De Laurentiis è arrivato appunto ad alzare le mani a un cameramen. Presto arriverà una multa pesante. Lo scrive Repubblica.

Per Aurelio De Laurentiis è in arrivo una sanzione

Scrive il quotidiano:

“L’Uefa non lascerà passare quanto avvenuto l’altra sera. Per Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è in arrivo una sanzione. Si parla di una forte multa, consistente. Sky era infatti assolutamente autorizzata a fare interviste ai giocatori del Napoli post conferenza stampa e l’irruzione del presidente con tutto quello che ne è seguito lo ha impedito. Sorprendente il motivo: il presidente vorrebbe che i suoi giocatori fossero d’ora in poi intervistati solo da giornalisti napoletani e tifosi del Napoli“.

Prima l’abolizione delle conferenze pre-partita, poi il divieto di parlare con Dazn. “Una caduta di stile dopo l’altra, stavolta plateale e internazionale“.

Il video del Chiringuito: De Laurentiis porta via Politano da Sky, poi spintona un cameraman.

Il Chiringuito ha diffuso il video che sta impazzando sui sociale. Dopo aver allontanato via dai giornalisti di Sky Politano che si era fermato per la consueta intervista di rito, il presidente del Napoli ha spinto un cameramen lì vicino. Le immagini del gesto arrivano da El Chiringuito noto media spagnolo che si occupa di calcio. Di certo non una bella presentazione per il presidente del Napoli, quantomeno però realistica.

🤯 CABREO TREMENDO de DE LAURENTIIS. 🔥 El presidente del Nápoles empujó a un periodista e interrumpió la entrevista a Politano en pleno directo. pic.twitter.com/XZxXLFP8uf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2024

Politano sta parlando con Sky, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare» (VIDEO)

Politano sta parlando con Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Napoli, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare». Ugolini educatamente prova a dire: “come con noi non può parlare”. De Laurentiis insiste e porta via di peso Politano e poi fa un rimprovero non capiamo a chi, forse a qualcuno del Napoli.

Politano aveva detto più o meno le solite cose, l’importanza della partita di domani. E aggiunto: «È stato un anno difficile a livello mentale».

De Laurentiis arriva e si porta via Politano durante l’intervista perchè con Sky “Non può parlare”pic.twitter.com/TeFognbdvC — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) March 11, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata