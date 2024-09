Con Ter Stegen è un altro Barcellona, i blaugrana non subiscono gol da tre partite (Sport)

Il quotidiano catalano: “Ha una sicurezza tale da consentire ai suoi compagni di giocare con maggiore fiducia. Ha dato solidità difensiva”

Domani sera ci sarà la sfida di Champions tra il Barcellona e il Napoli. Quest’anno entrambe le squadre stanno soffrendo molto, soprattutto in campionato. Uno dei problemi del Barcellona è stata la difesa. In campionato quest’anno ha già subito 34 gol a fronte dei 20 subiti in tutta la passata stagione. Un problema che i blaugrana stanno risolvendo, grazie al ritrovato Ter Stegen, che ha ridato solidità difensiva al Barcellona.

Barcellona, Ter Stegen rende la squadra più sicura

Il quotidiano catalano Sport scrive:

Alla vigilia di Barcellona-Napoli, Xavi e Ter Stegen saranno impegnati con i media. Il ritorno del tedesco in squadra ha aiutato i Blaugrana a recuperare la solidità difensiva che avevano esibito la scorsa stagione e che ha permesso loro di vincere il campionato.

Marc-André ha una sicurezza tale da consentire ai suoi compagni di giocare con maggiore fiducia e, a poco a poco, il Barça sta migliorando le prestazioni in tutte le sue linee. Il tedesco ha già giocato tre partite senza subire gol e, infatti, l’ultimo gol subito è stato contro gli italiani all’andata, tre settimane fa. Da allora, tre partite di campionato contro Getafe, Athletic e Maiorca senza subire gol.

Il miglioramento difensivo coincide con il suo ritorno. Ter Stegen ha fatto un passo avanti e la squadra ha risposto concedendo pochissime occasioni ai rivali. Contro il Napoli bisognerà mantenere questo livello.

L’effetto Calzona. Nessuno ha ancora azzardato il titolo netto, ma il concetto – a leggere i giornali sportivi catalani – è quello: il nuovo tecnico ha ripreso le redini della squadra campione d’Italia, e “secondo la diagnosi che hanno fatto nello staff tecnico del Barça, sembra quasi la squadra dello scorso anno”. Il Mundo Deportivo scrive che “in tre settimane il tecnico del Vibo Valentia è riuscito a imprimere il suo stile alla squadra. Calzona ha ripreso il playbook dei suoi predecessori. L’influenza dei due allenatori con cui ha lavorato si fa sentire attualmente. Il Napoli di Calzona somiglia molto di più a quello della scorsa stagione. Una squadra in ascesa, che sta prendendo fiducia grazie ai risultati”. Infatti, dopo cinque partite non hanno ancora perso (2 vittorie e tre pareggi).

“L’allenatore è riuscito anche a ridare fiducia a giocatori importanti. Victor Osimhen ha segnato 4 gol da quando ha un nuovo allenatore in panchina, anche se negli ultimi due match non ha segnato. Lo stesso vale per l’altra stella Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano, che all’andata sembrava sottotono, nelle ultime tre è in grande forma con quattro gol e un assist.

ilnapolista © riproduzione riservata