Caso Acerbi, Gravina può impugnare le decisioni del Giudice sportivo (Gazzetta)

Acerbi è stato assolto dal giudice sportivo, la questione è chiusa, almeno dal punto di vista sportivo, come scrive la Gazzetta dello Sport.

“Per Juan Jesus il caso si chiude qui, almeno dal punto di vista sportivo. Una decisione del Giudice è infatti inappellabile da chiunque non sia il sanzionato. Il brasiliano non può quindi fare ricorso alla Corte sportiva d’Appello”

Nessuna possibilità per Juan Jesus

Juan Jesus potrebbe appellarsi alla Procura Figc, ma è una caso remoto, considerando che le indagini sono state già svolte.

“In linea del tutto teorica potrebbe presentare un esposto alla Procura Figc, che però sul caso ha già indagato, quindi avrebbe poco senso chiedere un secondo controllo. Anzi, a rigor di Codice a Juan Jesus poteva essere addirittura contestato l’art. 4 sulla mancata “lealtà, probità e correttezza”, ma il Giudice non ha mai messo in dubbio la sua sincerità. E lo scrive: «Senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, re del Napoli, il contenuto discriminatorio risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso”»”.

La possibilità Gravina

Altra possibilità, come scrivono oggi sia Gazzetta che Repubblica è che il difensore del Napoli decida per una denuncia penale, ma anche in questo caso servirebbero prove inconfutabili che non esistono. Ma c’è un’ultima possibilità, riporta la Gazzetta e riguarda Gravina.

“Ma la questione non è ancora del tutto conclusa. L’articolo 102 del Codice di giustizia sportiva sostiene infatti che «il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime». La lotta di Gravina al razzismo è nota. Chissà che non voglia dare un altro segnale forte”.