Capello: «Juve? Non è che più attaccanti schieri e più gol realizzi. Il problema sono i gol presi»

Alla Gazzetta: «Allegri con il 3-5-2 pensa di avere più equilibrio. Rinnovo? Giuntoli ne parla in televisione, non in privato»

La Gazzetta ha intervistato Fabio Capello sul momento negativo della Juventus. Sette punti in otto partite. Per Capello però il problema non sono i gol non segnati dagli attaccanti ma quelli subiti in fase difensiva.

Capello: «Questi sono i problemi della Juve: i gol subiti e la poca qualità»

Capello inizia ad analizzare il momento no della Juve:

«La differenza tra la Juventus che teneva testa all’Inter e questa che ha una media-punti da retrocessione, sono i gol presi. Non è che più attaccanti schieri e più gol realizzi. La squadra di Allegri fino a gennaio ha vinto molto e quasi sempre di “corto muso”: 1-0, 2-1. Sono poche le volte in cui ha creato e segnato molto. Mentre nelle ultime 8 giornate, a parte lo 0-0 di domenica contro il Genoa, ha incassato molte reti, spesso anche due a partita. Questi sono i problemi veri: i gol subiti e la poca qualità. Non il tridente. Allegri non ha mica Mbappé o Vinicius in avanti per schierare tre punte…».

La soluzione del 4-3-3? Per Capello nessun allenatore si fa male da solo.

«Sul fatto che Chiesa sia più pericoloso partendo dalla fascia, non ci sono dubbi. Federico vive di dribbling, velocità, strappi e quando inizia largo è avvantaggiato. Al centro, invece, è più marcabile. Però che giocatori ha Allegri per costruire un eventuale tridente con Chiesa e Vlahovic? Yildiz è un talento, ma è agli inizi. Kean è appena rientrato dall’infortunio. Forse l’unico che potrebbe giocare dalla parte opposta a Chiesa, è Cambiaso. Ma se Allegri insiste con il 3-5-2 è perché pensa di avere più equilibrio e garanzie: nessun allenatore si fa del male da solo».

Nel futuro di Allegri ci sarà ancora la Juve?

«Sono dichiarazioni un po’ contraddittorie. Uno, Allegri, chiede una risposta. Giuntoli ne parla in televisione, però non in privato… Schermaglie».

ilnapolista © riproduzione riservata