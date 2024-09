Bagnoli, Pistocchi: «può diventare una piccola Dubai, maxi yacht, hotel 5 stelle e anche lo stadio»

Su X: «sarebbe un nodo cruciale per lo sviluppo della città: porto turistico per privati e maxi yacht, Hotel & ristoranti 5stelle, edilizia luxury»

Anche il giornalista Maurizio Pistocchi interviene nella vicenda Bagnoli. E lo fa con un tweet in cui si dichiara a favore anche dello stadio:

Il golfo di #Napoli anche nel #2023 è stato il più frequentata dai maxi yacht dei billionaire e delle star dello sport, della musica e dello spettacolo: #Napoli #Capri #Pompei #Ischia e la #Costiera sono una attrattiva irresistibile per chi, all’estero, ammira il nostro modo di vivere. Però …c’è un però: Napoli non ha un porto turistico, e chi la visita in barca è costretto a stare alla boa, in rada. Per questo l’area di #Bagnoli potrebbe essere un nodo cruciale per lo sviluppo di tutta la città: porto turistico per privati e maxi yacht, Hotel & ristoranti 5stelle, edilizia luxury. Una piccola #Dubai, insomma, ma con secoli di storia. E, perché no, uno stadio innovativo, nel concept e nella tecnologia. Dall’area di #Bagnoli può partire lo sviluppo di una economia turistica e imprenditoriale che ha contenuti unici in #Italia, e non capirlo sarebbe miope.

Bagnoli, Carlo Alvino attacca il sindaco di Napoli: «è disinformato»

La questione stadio a Bagnoli si infiamma, per ora sui social. Carlo Alvino – molto vicino al Napoli e a De Laurentiis – scrive un lungo status sull’ex Twitter in cui scrive che sulla questione stadio a Bagnoli De Laurentiis ha incontrato il ministro degli Affari regionali Fitto che gli ha dato ampie rassicurazioni e ha aggiunto che il sindaco Manfredi (commissario per Bagnoli) è disinformato.

Il sindaco di Napoli ha replicato attraverso il suo portavoce Carlo Porcaro.

La domanda sorge spontanea: è cominciata la battaglia elettorale per le regionali del 2025? Il centrodestra vuole cavalcare l’idea dello stadio a Bagnoli? Oppure De Laurentiis si sta rendendo protagonista di un azzardato salto in avanti?

Ecco il botta e risposta.

Carlo Alvino:

Solo chi è disinformato può continuare a fare ironia, talvolta finanche becera e volgare, sulla proposta di Adl di voler costruire lo stadio a Bagnoli e tra i disinformati, quello che dispiace, è che purtroppo c’è finanche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. A stretto giro, a fare chiarezza “istituzionale”, ci penserà il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, il PNRR e con delega al Sud, Raffaele Fitto che a metà della scorsa settimana ha incontrato De Laurentiis. Fitto si è già detto pronto a dare man forte al presidente del Napoli su questa proposta. A sostenere Adl c’è anche Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, soggetto attuatore della bonifica dell’area. Toccherà a Fitto “sensibilizzare” il sindaco Manfredi sulla questione della conclusione della bonifica, presupposto indispensabile per immaginare lo stadio del Napoli a Bagnoli. La partita è chiaramente di carattere politico ora bisogna avere il coraggio di schierarsi a favore della città di Napoli. E senza fare ironia! #ForzaNapoliSempre

La replica di Carlo Porcaro portavoce del sindaco Manfredi:

Caro @Carloalvino le interlocuzioni istituzionali su progetti che riguardano la comunità si svolgono secondo modalità istituzionali. Il sindaco, Commissario di Governo da 1 anno e mezzo, ha accelerato su bonifiche e fondi per realizzarle. Ti assicuro che è informato su tutto…

