Bagnoli è un’utopia ma De Laurentiis è un uomo spesso fortunato (Corbo)

Il presidente ha riconquistato la scena. Anche con l’idea dello stadio in zona sismica, da bonificare, lontana da Tangenziale e ferrovie urbane

Bagnoli è un’utopia ma De Laurentiis è un uomo spesso fortunato. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli.

Il presidente ha riconquistato la scena. Un giorno dopo l’altro si assicura la prima pagina. Comincia con la minaccia di un ricorso per escludere la Juventus dal Mondiale Fifa 2025 per club, se dovesse precedere il suo. Segue la lite con la Lega per il divieto alle interviste in tv, con multa di 100 mila euro già fissata per accordo violato con Dazn e Sky, ma ancora tutta da trattare e pagare. La dissonanza con il Comune sulla costruzione di uno stadio a Bagnoli, al confine di Fuorigrotta, ma in zona sismica, da bonificare in tre anni almeno, lontana da Tangenziale e ferrovie urbane. Un’utopia direbbe chi non crede alle visioni di un presidente spesso fortunato. Ultimo, il premio di dieci milioni alla squadra e se si qualificherà al festival mondiale del calcio, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, con un montepremi di 2,5 miliardi di euro per 32 club.

Bagnoli, lo scontro a distanza col sindaco Manfredi

La questione stadio a Bagnoli si infiamma, per ora sui social. Carlo Alvino – molto vicino al Napoli e a De Laurentiis – scrive un lungo status sull’ex Twitter in cui scrive che sulla questione stadio a Bagnoli De Laurentiis ha incontrato il ministro degli Affari regionali Fitto che gli ha dato ampie rassicurazioni e ha aggiunto che il sindaco Manfredi (commissario per Bagnoli) è disinformato. Il sindaco di Napoli ha replicato attraverso il suo portavoce Carlo Porcaro. La domanda sorge spontanea: è cominciata la battaglia elettorale per le regionali del 2025? Il centrodestra vuole cavalcare l’idea dello stadio a Bagnoli? Oppure De Laurentiis si sta rendendo protagonista di un azzardato salto in avanti? Ecco il botta e risposta. Carlo Alvino: Solo chi è disinformato può continuare a fare ironia, talvolta finanche becera e volgare, sulla proposta di Adl di voler costruire lo stadio a Bagnoli e tra i disinformati, quello che dispiace, è che purtroppo c’è finanche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. A stretto giro, a fare chiarezza “istituzionale”, ci penserà il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, il PNRR e con delega al Sud, Raffaele Fitto che a metà della scorsa settimana ha incontrato De Laurentiis. Fitto si è già detto pronto a dare man forte al presidente del Napoli su questa proposta. A sostenere Adl c’è anche Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, soggetto attuatore della bonifica dell’area. Toccherà a Fitto “sensibilizzare” il sindaco Manfredi sulla questione della conclusione della bonifica, presupposto indispensabile per immaginare lo stadio del Napoli a Bagnoli. La partita è chiaramente di carattere politico ora bisogna avere il coraggio di schierarsi a favore della città di Napoli. E senza fare ironia! #ForzaNapoliSempre La replica di Carlo Porcaro portavoce del sindaco Manfredi: Caro @Carloalvino le interlocuzioni istituzionali su progetti che riguardano la comunità si svolgono secondo modalità istituzionali. Il sindaco, Commissario di Governo da 1 anno e mezzo, ha accelerato su bonifiche e fondi per realizzarle. Ti assicuro che è informato su tutto… Solo chi è disinformato può continuare a fare ironia, talvolta finanche becera e volgare, sulla proposta di Adl di voler costruire lo stadio a Bagnoli e tra i disinformati, quello che dispiace, è che purtroppo c’è finanche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. A stretto giro, a… pic.twitter.com/etscN1Ctj2 — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 10, 2024 Caro @Carloalvino le interlocuzioni istituzionali su progetti che riguardano la comunità si svolgono secondo modalità istituzionali. Il sindaco, Commissario di Governo da 1 anno e mezzo, ha accelerato su bonifiche e fondi per realizzarle. Ti assicuro che è informato su tutto… — Carlo Porcaro (@CarloPorcaro) March 10, 2024 L’intervento di Massimo Paolucci sul Napolista: L’idea dello stadio a Bagnoli offende l’intelligenza di noi napoletani

