Zielinski ha deluso contro il Milan e dovrebbe tornare in panchina (Repubblica)

Mazzarri sa bene che le prossime sfide non si possono perdere e studia delle novità per la formazione

Il Napoli è pronto a scendere in campo domani contro il Genoa per una sfida che vale moltissimo considerando le ultime prestazioni che non hanno soddisfatto. Quello che conta al momento è portare a casa punti per riagguantare il quarto posto che significherebbe Champions per la prossima stagione e quindi soldi.

Le idee di Mazzarri per il Genoa

La posta in giorno è molto alta, scrive Repubblica, e Mazzarri lo sa bene, infatti sta studiando meticolosamente come scendere in campo e giocare domani.

“La posta in palio è molto alta. Mazzarri lo sa bene e sta preparando l’appuntamento nei dettagli. Il Napoli sarà diverso rispetto a quello di San Siro. La prima novità riguarda l’abito tattico: ritorna il 4- 3- 3, lo spartito che è nel dna di questo gruppo. Da Sarri a Spalletti, è diventato quasi un marchio di fabbrica”.

Non solo il ritmo al 4-3-3, il tecnico pensa a diverse novità

“Ci saranno tante novità per quanto riguarda gli interpreti. Mazzarri pensa a diverse variazioni. Si comincia proprio dal portiere. Meret è guarito e sarà lui il titolare: è favorito nel ballottaggio con Gollini che lo ha sostituito bene in questo mese e mezzo in cui il friulano è rimasto ai box per un problema muscolare. In difesa mancherà lo squalificato Juan Jesus e potrebbe tornare il brasiliano Natan. A sinistra riecco Mario Rui, ma Olivera aumenterà il minutaggio in vista del Barcellona. La possibile sorpresa riguarda il centrocampo”.

Zielinski dovrebbe tornare in panchina

“Lobotka e Anguissa sono confermati e c’è una tentazione per quanto riguarda l’ultimo posto, di solito destinato alla mezz’ala di qualità. Zielinski dovrebbe tornare in panchina: ha deluso le aspettative a San Siro e Mazzarri sta pensando di cambiare. La soluzione più ovvia è Cajuste – che ha già giocato in questa posizione – ma l’idea nuova è il debutto di Traorè. Il Napoli lo ha inserito in lista Champions proprio al posto di Zielinski e quindi l’idea è regalargli i primi minuti con la maglia azzurra. Magari anche dall’inizio. Mazzarri scioglierà le riserve oggi pomeriggio nel corso dell’ultima rifinitura prima del Genoa. L’obiettivo è puntare sulla freschezza dei nuovi: avranno spazio pure Lindstrom (in evidente crescita nelle ultime due gare) e Ngonge che rappresentano soluzioni offensive di livello. Nel tridente ci sarà spazio per Politano, Simeone e Kvaratskhelia: toccherà a loro scardinare il meccanismo avversario per regalare una vittoria fondamentale. Obiettivo rimonta. E in calce ci dovrà essere la firma di Osimhen.

ilnapolista © riproduzione riservata