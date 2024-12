Zielinski non è rientrato con la squadra dopo la sconfitta col Milan (Tuttosport)

A Milano ha incontrato Michał Probierz, il ct della sua nazionale, ma soprattutto ieri in mattinata ha sostenuto le visite mediche per la società vice campione d’Europa

Che il futuro di Zielinski non sarebbe stato al Napoli è oramai certo, così come la sua partenza destinazione Inter. Sono mesi che se ne parla e la sua esclusione dalla lista Champions degli azzurri ha fatto discutere, nonostante le tenui spiegazioni della società e di Mazzarri. Fino ad oggi sul suo passaggio in nerazzurro c’erano solo parole e supposizioni, ora però sembra che la situazione si sia mossa in maniera piuttosto chiara. Tuttosport scrive che il centrocampista polacco non è rientrato con la squadra dopo la sconfitta col Milan

Zielinski e l’Inter

“Un altro affare fatto in casa nerazzurra è quello relativo a Piotr Zielinski. Il polacco, non rientrato con la squadra a Napoli dopo la sfida contro il Milan, ha incontrato a Milano Michał Probierz, il ct della sua nazionale, ma soprattutto ieri in mattinata ha sostenuto le visite mediche per la società vice campione d’Europa. Nessuno vicino al calciatore vuole esporsi ufficializzando il matrimonio con l’Inter, anche per evitare che Piotr possa vivere in malo modo gli ultimi mesi a Napoli, ma la sostanza della questione non cambia, cioè che dalla prossima stagione, lui così come Taremi, diventerà un nuovo giocatore dei nerazzurri. Zielinski firmerà un triennale da 4.5 milioni più bonus, a stagione, con opzione di rinnovo per un’ulteriore annata”.

Calciomercato ieri ha parlato delle visite mediche

“Non è una sorpresa, ormai ne hanno parlato a carte scoperte anche Ausilio e Marotta: Zielinski è un calciatore vicinissimo all’Inter. Quanto vicino? Ecco, la sorpresa è proprio questa: è ancora più vicino di Taremi in quanto il polacco ha già svolto le visite mediche per l’Inter in gran segreto. Dopo Taremi anche Zielinski, o forse sarebbe il caso di recitare la formula al contrario. E allora, dopo il polacco, che ha già svolto le visite mediche, domani sarà la volta di Taremi“.

