Zielinski, contratto con l’Inter fino al 2027. Guadagnerà meno di quanto aveva offerto De Laurentiis (TuttoSport)

Le parole del papà: «Piotr continuerà a giocare in Italia. È lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio, ormai è la sua seconda casa»

Non è più un mistero la trattativa in corso per il trasferimento di Zielinski all’Inter a parametro zero. Il centrocampista polacco sta trattando con la società nerazzurra per unirsi a loro dal 1 luglio.

Zielinski, le parole del papà

Scrive TuttoSport:

Se Farris avesse avuto nel mazzo pure Zielinski, l’infortunio di Frattesi avrebbe avuto impatto zero. Questione di tempo, come ha spiegato pure papà Boguslaw: «Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia. È lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio, ormai

è la sua seconda casa».

Contratto fino al 2027, guadagnerà meno rispetto a quello che aveva offerto De Laurentiis

Il centrocampista si legherà all’Inter fino al 2027 (con opzione per la stagione successiva) e, inizialmente, prenderà meno rispetto a quello che gli aveva offerto De Laurentiis ma la trattativa con il Napoli non è mai davvero decollata: dopo che in estate il centrocampista aveva rifiutato le lusinghe dell’Arabia Saudita, ha maturato la decisione di restare nel nostro campionato ma in una società dove a 30 anni possa trovare nuovi stimoli.

Intanto, Zielinski è fuori dalla Champions e giocherà sempre meno con il Napoli. Ziliani ha commentato la scelta del presidente definendola “uno sfregio ad un campione vero“:

Ecco cosa scrive Ziliani a proposito dell’esclusione di Zielinski dalla liste Champions. È evidente che nemmeno lui ha creduto alla storiella della sperimentazione di Traorè.

Il Napoli che getta via Zielinski: un imperdonabile sfregio a un uomo e a un campione vero (e a chiunque ami il calcio)

Sbarazzarsi di Piotr col Barcellona che bussa alle porte, oltre che una caduta di classe di De Laurentiis, è un sacrilegio e un harakiri per il club – Un affronto non degno di uomini di sport.

