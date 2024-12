Xavi deve modificare il suo sistema di gioco se vuole battere il Napoli (Mundo Deportivo)

Il tecnico del Barcellona deve capire come far funzionare la difesa, che fa acqua da tutte le parti. Nelle 35 partite ufficiali giocate la squadra ha subito 50 gol, una media di più di un gol a partita.

Si avvicina la partite di Champions tra Napoli e il Barcellona. Entrambe le squadre stanno disputando un campionato deludente. La speranza di Xavi, che lascerà il Barcellona a giugno, è di rimediare facendo bene in Champions. Cosa che vorrebbe fare anche il Napoli di Mazzarri.

Mundo Deportivo scrive del lavoro che deve fare Xavi per preparare la sua squadra a sfidare gli azzurri al Maradona.

La difesa del Barcellona fa acqua da tutte le parti

Il primo problema da risolvere è quello della difesa. “Il Barça ha numeri terribili in difesa. Nelle 35 partite ufficiali giocate, tutte le competizioni comprese, hanno subito 50 gol, una media di più di un gol a partita. Finora nel 2024 sono stati subiti 23 gol in 11 partite e finora nella Liga il Barça ha subito 33 gol in 24 partite“.

Un altro problema è quello degli infortunati, 7 giocatori potrebbero saltare la partita d’andata. “Il Barça ha sette giocatori in infermeria. In vista della sfida contro il Napoli, il Barça è riuscito a recuperarne soltanto due. Sergi Roberto, con qualche fastidio al tendine d’Achille, e Oriol Romeu, con qualche fastidio non meglio specificato, ma che sarà pronto per la sfida di campionato contro il Celta“.

Xavi deve rivedere il suo sistema di gioco

Anche il sistema di gioco è da rivedere, quello portato in campo fino ad oggi è risultato infruttuoso. “Tocca a Xavi aggiustare i pezzi del suo metodo. Le disconnessioni sono evidenti. C’è disordine difensivo e anche il centrocampo non funziona, il che si ripercuote sul gioco offensivo. I problemi difensivi costringono a segnare tanti gol. Ter Stegen ha chiesto addirittura maggiore attenzione con i centrali laterali“.

Bisogna anche saper recuperare le energie e gestire meglio gli allenamenti. “La sensazione nelle ultime partite è che il Barça sia stanco, che faccia fatica a raggiungere il ritmo della competizione e che i rivali lo superino nelle transizioni. Sembra che abbia bisogno di una marcia in più“.

Nello spogliatoio del Barcellona, i giocatori sono frustrati per l’andamento della stagione. “In squadra c’è sentimento di frustrazione diffuso. Lo ha confessato lo stesso Lamine Yamal dopo la partita contro il Granada. I giocatori hanno bisogno di ritrovare fiducia e autostima, convincersi di essere migliori di quello che mostrano in campo. Bisogna comunicare di più con l’allenatore”.

