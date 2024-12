Napoli-Barcellona è anche Mazzarri-Xavi sfida tra allenatori sfiduciati (The Athletic)

Con Mazzarri “le prestazioni del Napoli sono peggiorate rispetto a Garcia”. Con Xavi, “Lewandowski ha segnato appena 10 gol in 22 presenze”

Manca poco alla sfida di Champions tra Napoli e Barcellona, che si terrà al Maradona mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00. Si tratterà di una partita tra due squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati l’anno scorso e che, allo stesso modo, stanno attraversando un periodo buio in campionato quest’anno.

The Athletic scrive:

“Il Napoli ha ancora molto da dimostrare in quella che è stata una stagione più tumultuosa fino ad oggi.

Passare dal Gruppo C davanti a Braga e Union Berlino non si è rivelato un gran problema, ma un inizio doloroso in Serie A ha portato alla rapido addio di Rudi Garcia a novembre. Le prestazioni della squadra sono state anche peggiori con il suo sostituto, Walter Mazzarri”.

Il Napoli con Mazzarri è peggiorato

Con Mazzarri la media di tiri convertiti in gol è peggiorata, “mentre il Napoli di Garcia aveva un vantaggio xG medio compreso tra 1,9 e 0,9 in una dozzina di partite di Serie A, l’ex allenatore del Watford ha visto quasi interamente il vantaggio xG stabilizzarsi a 1,2-1,0 nelle sue 11 partite”.

Il Napoli avrà le sue occasioni grazie alla forza dei singoli, ma il Barcellona non sarà da meno.

“Qualsiasi squadra che schiera Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non dovrebbe essere facile da superare, ma il Barcellona avrà le sue possibilità, nonostante il suo anno negativo. Con Xavi che lascerà il suo incarico manageriale a giugno dopo due anni e mezzo, riuscirà la sua squadra a salutarlo rendendolo orgolioso?”

Il Barcellona di Xavi ci proverà, ma la situazione è preoccupante

“Escludendo un’incredibile corsa in Champions League, l’ultima stagione di Xavi finirà senza un trofeo importante. Con la fine delle campagne di Supercoppa e Coppa del Re e un considerevole divario tra loro e il Real Madrid in testa alla classifica, l’allenatore sarà ricordato con più affetto per le sue imprese di gioco. Robert Lewandowski ha visto la sua percentuale di gol scendere a 10 gol in 22 presenze nella Liga, e ha realizzato un solo gol nella fase a gironi”.

Ma le statistiche del Barcellona non sono del tutto negative:

“Il Barcellona di quest’anno sta tirando più tiri, colpendo il bersaglio più frequentemente e registrando un xG a partita più alto rispetto a quando vinse il titolo nel 2022-23. Il coraggio di Ilkay Gundogan sarà fortemente favorito dato il numero di giovani attaccanti che giocheranno la maggior parte dei minuti dietro Lewandowski”.

