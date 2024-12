Verstappen: «Hamilton alla Ferrari sarà “cool”» (Repubblica)

«Io in Ferrari? Ho molto rispetto per il brand Ferrari. Ma sono felice dove sono al momento. Mi trovo bene nella Red Bull e oggi non voglio cambiare team»

Repubblica intervista oggi Super Max Verstappen alla vigilia del nuovo campionato di Formula 1 che inizierà a breve. A farla da padrona l’argomento Hamilton alla Ferrari

Le parole di Verstappen

Hamilton dice di aver coronato il suo sogno firmando per la Ferrari. Anche lei in futuro si vede in rosso? «Ho molto rispetto per il brand Ferrari. Ma sono felice dove sono al momento. Mi trovo bene nella Red Bull e oggi non voglio cambiare team. Certo, mai dire mai nella vita. Ma una mossa del genere non è affatto nei miei pensieri. E poi stiamo parlando solo di Formula Uno. Magari un giorno correrò altrove. E ho altri interessi nella vita».

Hamilton alla Ferrari, la preoccupa questa alleanza?

«Non sappiamo come sono andate davvero le cose. Ma se un pilota vincente come Lewis vuole andare alla Ferrari ed è il suo sogno bisogna accettarlo. Spero per loro che vinceranno, ma chi lo sa. Di certo, Hamilton alla Ferrari sarà “cool”».

Questa sarà la stagione più lunga di sempre della Formula Uno con 24 gare. Che cosa ne pensa?

«Lo stesso dell’anno scorso, solo un gran premio in più. Alla fine entri nel vortice e non stacchi mai comunque».

Cosa è cambiato per lei dall’anno scorso?

«Ho un nuovo trainer, perché il precedente voleva passare più tempo con la sua famiglia. Per il resto, tutto uguale».

