Hamilton: «Non penso alla Ferrari, ma l’ultimo anno in Mercedes sarà surreale»

Presentata la sua “ultima” Mercedes: “Sono arrivato qui nel 2013, 11 anni con la squadra, questo è l’inizio del mio dodicesimo anno”

In Ferrari non vogliono parlare, almeno non troppo, di Lewis Hamilton. In Mercedes non vogliono parlare della Ferrari. Alla fine l’aggettivo giusto lo trova lui, il campione inglese che quest’anno correrà col contratto già firmato per il Cavallino l’anno prossimo, da rivale: “surreale“.

Oggi, il giorno dopo la Ferrari, hanno presentato la nuova Mercedes. E lui è rimasto sul vago, un po’ come ieri Leclerc e Sainz davanti alle stesse domande. Ha detto di essere orgoglioso e completamente concentrato su quest’anno. La W15, secondo lui, rappresenterà un passo avanti per la squadra.

“È stato ovviamente emozionante, è davvero surreale essere qui. Sono arrivato qui nel 2013, 11 anni con la squadra, questo è l’inizio del mio dodicesimo anno. È un vero privilegio lavorare con le persone e vedere il lavoro che stanno svolgendo durante l’inverno. L’obiettivo di tutto l’allenamento invernale è riportare la squadra al punto in cui eravamo una volta. Abbiamo avuto questi due anni difficili che sono stati davvero fondamentali per noi. Ci ha aiutato a riorganizzarci e a guardare meglio le cose. Ho sempre amato lavorare con la squadra, soprattutto quando ci sono così tante persone, è un elemento umano enorme. Senza quelle persone che lavorano così duramente, non arriveremmo dove vogliamo essere. È fantastico quando abbiamo un obiettivo comune e ci concentriamo su quello durante tutto l’anno, è un vero privilegio”.

La Mercedes ha grandi aspettative dal 2024. Da quando sono cambiate le regole del 2022, Red Bull e Max Verstappen hanno dominato il campionato, vincendo lo scorso anno 21 gare su 22. L’anno scorso Hamilton e il suo compagno di squadra George Russell si sono aggiudicati il ​​secondo posto in campionato. Hamilton non vince dal Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2021.

ilnapolista © riproduzione riservata