Sky: la situazione del Napoli deve essere drammatica, sennò De Laurentiis non licenziava un “amico”

Bonan: «Credo che De Laurentiis abbia il dovere e anche l’interesse di guardare questo nuovo allenatore anche per la prossima stagione»

Negli studi di Sky Sport Alessandro Bonan torna a commentare in maniera piuttosto critica la scelta di De Laurentiis e l’avvicendamento sulla panchina del Napoli tra Mazzarri e Calzona, il secondo in questa stagione per gli azzurri

La scelta di De Laurentiis

«Non mi è piaciuta la gestione delle ultime ore di Mazzarri al Napoli con l’umiliazione di farlo partite con la macchina dal centro di Castel Volturno. Gli avrei dato la possibilità di essere in panchina col Barcellona. Poi però c’è un altro aspetto. Se De Laurentiis ha fatto una cosa del genere, per lui la situazione gli era completamente sfuggita di mano, sennò non arrivi a licenziare un amico, pensa se era nemico. I numeri del Napoli erano deficitari, forse anche la squadra si era espressa nei confronti dell’allenatore col presidente. Quella di Calzona mia sembra la scelta più sensata. Perché Calzona conosce l’ambiente, perché conosce il calcio di un certo tipo e perché può vivere questi mesi con serenità perché poi lo aspetta la Nazionale».

Sull’allenatore del Napoli nella prossima stagione

«Credo che De Laurentiis abbia il dovere e anche l’interesse di guardare questo nuovo allenatore. Credo che per sua scelta personale ha scelto di fare il vice finché non è arrivata la proposta di Hamsik. Ricorda un po’ Gotti. Bisogna conoscerlo meglio, magari sorprende. Di un allenatore si devono vedere tante cose, non solo il sistema di gioco, c’è tutto un’altro aspetto della gestione di un gruppo. Vediamo se è bravo anche in questo»

Già nella serata di ieri, dopo la notizia dell’esonero, Bonan aveva parlato in maniera critica del fatto che Mazzarri non era stato rispettato

