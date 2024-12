A Sky: «È una scena che non mi piace, vedo protagonisti che si comportano in maniera che non mi piace»

Bonan: «Vedo la dignità di Mazzarri calpestata con i tacchi a spillo».

Alessandro Bonan a Sky Sport:

«Vedo la dignità di un allenatore come Mazzarri calpestata con i tacchi a spillo. Si possono portare avanti scelte sbagliate, ma non si può calpestare la dignità degli altri. Io penso che Mazzarri meritasse di guidare la squadra contro il Barcellona e ora a due giorni da una partita importante siamo di fronte a questo teatro. È una scena che non mi piace, vedo protagonisti che si comportano in maniera che non mi piace. Evidentemente perdo di vista l’aspetto sportivo.

Non riesco a guardare avanti, mi guardo intorno e vedo un allenatore trattato così».

Bonan su De Laurentiis e Garcia

Negli studi di Sky vengono riproposte le immagini della conferenza di oggi del presidente del Napoli De Laurentiis, in cui ha parlato del rinnovo di Kvaratskelia. Alessandro Bonan ha parlato dell’attaccante georgiano che quest’anno ha dimostrato di soffrire un po’ rispetto alla passata stagione

Kvara fortissimo come ala

«È un aspetto, ma anche con Spalletti lo avevano imparato a conoscere, ma un contro è fare l’ala. A me quando faceva l’ala mi piaceva tantissimo, rivedevo un giocatore dal sapore antico che non si perdeva in dribbling senza senso, erano sempre giocate finalizzate all’attacco del Napoli. Il problema è, occupare quel ruolo in un Napoli in salute è un contro, in una squadra malata come quest’anno, è un’altra cosa. Quindi quando Kvara prendeva palla saltava un avversario o due, si incaponiva, non c’erano rinforzi e lui è andato in difficoltà. Unitamente al fatto che, se lo sposti dall’ala forse ha più respiro, però lui a sinistra era perfetto»

De Laurentiis e Garcia

Nel proseguio della conferenza il presidente ha raccontato anche come è andata con Garcia

«Sono cose che si dicono e poi vengono smentite. Nel calcio ci sono tante di queste cose. Un presidente molto presente, un presidente che evidentemente aveva percepito che c’era un malessere all’interno della squadra che del resto giocava male e perdeva e questo è un dato di fatto. Il fatto di scendere negli spogliatoi, credo sia non troppo digeribile da parte di un allenatore, perché nel momento in cui tu presidente scendi e dai questa immagine ai calciatori, depotenzi completamente l’allenatore. In quel momento secondo me l’allenatore è finito. Quindi quando De Laurentiis scende negli spogliatoi del sapere ch ila conseguenza è quella e probabilmente lui già sapeva che la conseguenza è quella»

