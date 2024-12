Sassuolo, Gattuso e Grosso tra i possibili nomi per il post-Dionisi

Servirebbero, però, impegni a lunga scadenza, almeno fino al 30 giugno 2025. In pole c’è il tecnico della Primavera Bigica.

Il Sassuolo ha esonerato Dionisi dopo la sconfitta contro l’Empoli 3-2, manca solo l’ufficialità.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio:

“La dirigenza è sempre più vicina la soluzione interna: Emiliano Bigica, attuale allenatore della formazione Primavera, dovrebbe essere promosso in prima squadra. Poi da valutare se la scelta di Bigica sarà definitiva fino al termine del campionato o solo temporanea. I profili più graditi restano Grosso e Gattuso, ma servirebbero impegni a lunga scadenza, quantomeno fino al 30 giugno 2025, e le condizioni per trovare l’intesa non si sono ancora realizzate. Il Sassuolo per ora preferirebbe infatti impegnarsi solo fino a giugno e poi essere libero di scegliere allenatore del futuro: Possanzini sarebbe il preferito”.

Sassuolo, le dichiarazioni di Dionisi dopo il match contro l’Empoli

«Fa male perdere così perché è inaspettata per l’andamento della partita. Poi però bisogna metterci la faccia, assumersi la responsabilità e capire che bisogna venirne fuori con un altro atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, sembrava che potessimo prendere gol. Dobbiamo capire che l’episodio sposta tantissimo e che adesso il nostro è un campionato diverso».

Lei sente di avere in mano tutti i fili?

«Non sono nato ieri, faccio l’allenatore da 10 anni e mi assumo responsabilità. I ragazzi sono vivi, la partita lo dimostra altrimenti non la riprendi due volte. Siamo un blocco unito. Ma certe valutazioni non devo farle io. E’ già iniziato un mini campionato, questo era uno scontro diretto e lo abbiamo perso».

