Dionisi: «Non sono nato ieri, faccio l’allenatore da 10 anni e mi assumo la responsabilità»

Il Sassuolo sconfitto dall’Empoli 2-3. I neroverdi sempre più risucchiati nella zona retrocessione. La società ha iniziato una riflessione sul futuro di Dionisi. Lo stesso allenatore ha poi commentato la partita ai microfoni di Dazn.

«Fa male perdere così perché è inaspettata per l’andamento della partita. Poi però bisogna metterci la faccia, assumersi la responsabilità e capire che bisogna venirne fuori con un altro atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, sembrava che potessimo prendere gol. Dobbiamo capire che l’episodio sposta tantissimo e che adesso il nostro è un campionato diverso».

Si aspettava un altro atteggiamento?

«La voglia c’era. Noi dobbiamo capire di snaturarci un pochino, ci abbiamo messo un po’ per calciare e non ci aspettavamo di andare in svantaggio. Abbiamo preso tre gol, tutti su palla inattiva, e sono troppi. Potevamo fare di più nel primo tempo, ma siamo stati poco efficaci nelle due aree».

Come si aggiusta il tiro?

«Dobbiamo lavorare meglio nelle due aree perché è quello che fa la differenza. Un contrasto vinto o perso fa la differenza tra vittoria e sconfitta, questa cosa deve entrarci in testa. Non dobbiamo essere spettatori del nostro destino, ma artefici».

Lei sente di avere in mano tutti i fili?

«Non sono nato ieri, faccio l’allenatore da 10 anni e mi assumo responsabilità. I ragazzi sono vivi, la partita lo dimostra altrimenti non la riprendi due volte. Siamo un blocco unito. Ma certe valutazioni non devo farle io. E’ già iniziato un mini campionato, questo era uno scontro diretto e lo abbiamo perso».

Nicola è un fior di allenatore ma è considerato uno “di categoria”. Ha trasformato l’Empoli

L’Empoli ha vinto 3-2 in casa del Sassuolo. Due le conclusioni. Una è che il Sassuolo è sempre più vicino alla Serie B. È terzultimo in classifica con 20 punti in classifica. Nelle ultime cinque partite la squadra di Dionisi (uno dei tecnici della nouvelle vague) ha totalizzato un solo punto frutto del pareggio interno contro il Torino, punticino circondato da sconfitte con Monza, Bologna, Atalanta e oggi in casa contro l’Empoli.

Di contro Nicola da quando ha preso la guida dell’Empoli, ha collezionato tre vittorie e tre pareggi. Ha battuto Monza, Salernitana e oggi Sassuolo. Ha pareggiato contro Juventus, Genoa e Fiorentina. L’Empoli ha abbandonato i bassifondi e adesso è tredicesimo con 25 punti. Cinque su Sassuolo e Verona che sono terzultimi.

