Salernitana, rischia anche Liverani. Ipotesi ritorno Inzaghi (Corsport)

La confusione regna sovrana nel club di Iervolino. I tifosi gridano “vergognatevi” dopo la sconfitta col Monza. Il tecnico è lì da due giornate

Salernitana, rischia anche Liverani. Ipotesi ritorno Inzaghi. Lo scrive il Corriere dello Sport

La partita decisiva, quella da cui poteva dipendere il futuro, toppata alla grande. E ora la Salernitana si ritrova con un piede – almeno uno – in B. Non tanto per l’ultimo posto staccato, per le ultime otto in cui è arrivato solo un pari, o per colpa di Liverani. I tifosi granata, che alla fine fischiano la squadra e urlano «vergognatevi» ai giocatori andati a scusarsi sotto la Sud, hanno ormai capito che il fallimento è stagionale, nato in estate e mai efficacemente tamponato.

Il presidente Iervolino e il dg Sabatini non ci sono, ma dopo il successo del Monza firmato Maldini-Pessina l’aria è tesa. «La società non è assolutamente soddisfatta – commenta l’ad granata Milan – interverremo a gamba tesa per correggere atteggiamenti che non sono accettabili. Liverani non è in discussione, però stiamo riflettendo anche su di lui, chiederemo spiegazioni perché la squadra non ha dato risposte degne. Abbiamo ancora una speranza, la classifica è corta, ma non saremo più permissivi. Ora vogliamo essere molto più incisivi». Sperando che ci sia tempo, ovviamente. La prima missione è quella di ritrovare dignità, tra le ipotesi di cui si parla c’è la possibilità di richiamare Pippo Inzaghi con accordo anche per l’eventuale torneo cadetto.

La Salernitana sempre più in fuga verso la retrocessione (Napolista)

La Salernitana sempre più in fuga verso la retrocessione. Quest’anno Iervolino potrebbe dare alle stampe un volume: “Come non si gestisce una squadra di calcio”. Il presidente della Salernitana ha costruito con ammirevole abnegazione un disastro che sta dando i suoi frutti. La Salernitana ha perso anche oggi, in casa contro il Monza. Nelle ultime otto partite di campionato, ha incassato sette sconfitte e portato a casa la miseria di un pareggio contro il Torino. Il risultato è l’ultimo posto con 13 punti: ultimo posto, a sei punti dal Cagliari e a sette da Sassuolo e Verona. Il terzo allenatore (Liverani) come ampiamente previsto non ha dato i risultati sperati. Al momento due sconfitte in due partite anche se la prima va detto che è stata giocata contro l’Inter. Liverani ha sostituito che a sua volta sostituì Paulo Sousa… che al mercato mio padre comprò.

Soltanto un miracolo adesso potrebbe salvare i granata dalla retrocessione.

