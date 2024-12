Per i suoi tifosi il Rennes ha fittato un hotel in centro a Milano e lo ha trasformato in infopoint

Alle spalle del Duomo. Un punto di ritrovo dove chiedere informazioni, ritirare biglietti e voucher e per acquistare gadget

Milan-Rennes, per la squadra francese è forse la partita più importante della loro storia. Questa sera affrontano il Milan a San Siro per i playoff di Europa League. Il Rennes non vuole lasciare nulla al caso. L’obiettivo è rendere il più semplice possibile l soggiorno e l’organizzazione ai tifosi che sono arrivati a Milano.

Per farlo il club ha messo in piedi un’organizzazione in pratica impeccabile. Come descritto da Antonello Gioia, giornalista di Tmw, il Rennes ha affittato un hotel del centro, alle spalle del Duomo, come punto di ritrovo. Lì ha poi allestito una sala con i colori del club, rosso e nero, e dei banchetti per ogni necessità. Si possono chiedere informazioni sulla città e sui trasporti, si possono acquistare i biglietti e i gadget della squadra. Sulle pareti poi campeggia l’incoraggiamento alla propria squadra.

Milan-Rennes, Bourigeaud: «Abbiamo già affrontato grandi club, come l’Arsenal, lo stadio farà grandi cose»

Bourigeaud, centrocampista del Rennes, è stato intervistato da Rmc Sport alla viglia della partita di Europa League contro il Milan.

La sfida con il Milan sarà importante

«È vero che è un momento che tutti aspettavano dal sorteggio. Però noi siamo rimasti concentrati sui nostri obiettivi nella Coppa di Francia e nel campionato per prepararci al meglio per questa trasferta. Lo abbiamo fatto bene, accumulando vittorie da allora. Abbiamo la fiducia di riuscire ad ottenere qualcosa lì».

A Milano si prevede un fervore incredibile. Parliamo di 8.000-10.000 tifosi del Rennes a San Siro…

«Non mi scandalizza questo fervore, perché ormai conosco bene il club. Questa aspettativa, questo fervore ci spinge a voler superare noi stessi. Sono molto felice di sperimentare questo. Non è da tutti portare 10mila sostenitori. Siamo uno di quei club che hanno un fervore incredibile sulla scena europea e anche internazionale. Spero che in queste due partite vivremo emozioni positive».

