Milan-Rennes, Bourigeaud: «Abbiamo già affrontato grandi club, come l’Arsenal, lo stadio farà grandi cose»

Il centrocampista del Rennes a Rmc: «Ho seguito la partita di domenica contro il Napoli. È una squadra molto solida, ma noi siamo in fiducia»

Bourigeaud, centrocampista del Rennes, è stato intervistato da Rmc Sport alla viglia della partita di Europa League contro il Milan.

La sfida con il Milan sarà importante

«È vero che è un momento che tutti aspettavano dal sorteggio. Però noi siamo rimasti concentrati sui nostri obiettivi nella Coppa di Francia e nel campionato per prepararci al meglio per questa trasferta. Lo abbiamo fatto bene, accumulando vittorie da allora. Abbiamo la fiducia di riuscire ad ottenere qualcosa lì».

Sono due partite importanti

«Ogni partita dell’Europa League è diversa e, indipendentemente dalla squadra che affronti, è sempre difficile. Ricordo il Real Betis, l’Arsenal ma anche l’Astana o il Fenerbahce. È sempre stato complicato. Conosciamo tutti il ​​Milan, un club emblematico, ma andiamo lì preparati. Sappiamo che lo Stade Rennais è capace di fare grandi cose in questo contesto. Cercheremo di dare il massimo per ottenere già qualcosa in casa e perché no qualificarsi in casa».

Bourigeaud: «Lo Stade Rennais farà la differenza»

Sull’importanze dello sfidare il Milan

«Certo, tutti conoscono la storia del Milan. Ci sono già stati momenti molto importanti nella storia dello Stade Rennais, contro l’Arsenal o il Real Betis (Europa League 2018-2019). L’Arsenal era già una squadra conosciuta in tutto il mondo. Ecco sì, affronteremo un club molto importante. Nonostante tutto, penso che non dovremmo farne un grosso problema. Certo, fanno parte della storia del calcio, ma in una partita tutto è possibile. Lo Stade Rennais ha già dimostrato di essere capace di fare grandi cose. Siamo pronti a rispondere».

Sembrate in fiducia. Avrete grandi ambizioni contro il Milan?

«Saranno due partite importantissime contro il Milan, una squadra che è in ottima forma, ma abbiamo tutte le ragioni per credere in noi stessi. Se non ci crediamo noi, non ci crederà nessuno! Abbiamo tutte le possibilità. Siamo pieni di fiducia e questo ci farà bene per domare questa squadra».

Cosa vi aspettate?

«Ho seguito la partita di domenica contro il Napoli. È una squadra molto solida, che ha una fascia sinistra fortissima in tutti i settori, con Leao e Hernandez, due motori dalla velocità incandescente. Starà a noi preparare bene la partita. So che lo staff lo farà. Dobbiamo davvero credere in noi stessi».

A Milano si prevede un fervore incredibile. Parliamo di 8.000-10.000 tifosi del Rennes a San Siro…

«Non mi scandalizza questo fervore, perché ormai conosco bene il club. Questa aspettativa, questo fervore ci spinge a voler superare noi stessi. Sono molto felice di sperimentare questo. Non è da tutti portare 10mila sostenitori. Siamo uno di quei club che hanno un fervore incredibile sulla scena europea e anche internazionale. Spero che in queste due partite vivremo emozioni positive».

