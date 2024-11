Osimhen spaventa i tifosi con una foto con una flebo in ospedale

Il calciatore ha postato sui social una foto relativa ai momenti in cui la sua presenza in semifinale di Coppa d’Africa era incerta per problemi addominali

Due giorni fa è scattato l’allarme Osimhen. L’attaccante del Napoli e della Nazionale nigeriana ha rischiato di saltare la sfida con il Sudafrica a causa di forti dolori addominali. Poi il tutto è rientrato e il calciatore si è unito alla squadra che ha vinto la semifinale di Coppa d’Africa.

Lo strano post social

Era stata la stessa Nazionale a lanciare l’allarme con un post social in cui spiegava che il calciatore non era partito con la squadra, destinazione Bouaké, a causa di un problema addominale. A quel punto sono cominciate a rincorrersi voci e notizie sull’entità e la natura del problema di Victor. “I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza, un membro dell’équipe medica è rimasto ad Abidjan con lui” L’attaccante, secondo le notizie arrivate dalla Nigeria, era stato posto sotto stretta sorveglianza con un membro dell’équipe medica. Nel tardo pomeriggio poi è arrivata la notizia che tutto era risolto e che Osimhen, ottenuto l’ok dei medici, era già in viaggio per Bouake in Costa d’Avorio, per unirsi ai compagni di squadra.

Oggi il caso torna alla ribalta e si arricchisce di enigma, dopo il post social dello stesso Osimhen in cui mostra una foto del suo braccio fasciato all’altezza del polso con quello che appare essere un ago per una flebo. “Dio è grandissimo”, ha scritto a corredo della storia condivisa nella quale ha sintetizzato tutte le emozioni forti vissute nelle 72 ore più intense della sua vita di calciatore: “da questo“, e mostra l’immagine; “a questo”, e c’è la foto dell’esultanza alla fine della sfida vinta contro il Sudafrica.

Osimhen e la Nigeria in finale di Coppa d’Africa.

La Nigeria ha battuto ai rigori il Sudafrica. Osimhen non lo ha tirato perché è uscito ai supplementari. Victor però ha conquistato il rigore dell’1-0. Poi ha segnato anche la rete del 2-0. Rete che però è stata annullata su intervento del Var: l’azione era cominciata dopo un fallo da rigore commesso in area della Nigeria. Quindi niente 2-0 e rigore Sudafrica che porta sull’1-1 i Bafana Bafana. Tempi supplementari e quindi i rigori. Il Sudafrica sbaglia due volte, la Nigeria uno. Il penalty decisivo è stato tirato da Iheanacho. Ora la Nigeria affronterà in finale la vincente tra Congo e Costa d’Avorio.

ilnapolista © riproduzione riservata