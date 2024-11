Vittoria ai rigori sul Sudafrica, Osimhen era uscito. Victor si è procurato il rigore dell’1-0 e poi ha segnato il raddoppio annullato

Osimhen e la Nigeria in finale di Coppa d’Africa.

La Nigeria ha battuto ai rigori il Sudafrica. Osimhen non lo ha tirato perché è uscito ai supplementari. Victor però ha conquistato il rigore dell’1-0. Poi ha segnato anche la rete del 2-0. Rete che però è stata annullata su intervento del Var: l’azione era cominciata dopo un fallo da rigore commesso in area della Nigeria. Quindi niente 2-0 e rigore Sudafrica che porta sull’1-1 i Bafana Bafana. Tempi supplementari e quindi i rigori. Il Sudafrica sbaglia due volte, la Nigeria uno. Il penalty decisivo è stato tirato da Iheanacho. Ora la Nigeria affronterà in finale la vincente tra Congo e Costa d’Avorio.

