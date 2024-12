«Era sereno alla fine dell’allenamento. Calzona sta provando a fare suo il Napoli, l’obiettivo è la qualificazione Champions»

Nulla di preoccupante per Osimhen, solo qualche linea di febbre (Sky)

Il Napoli sogna ancora la Champions, una missione che appare impossibile, ma c’è voglia di provare ad inseguirla. Francesco Modugno, inviato sky, dà degli aggiornamenti su quello che è il lavoro del nuovo allenatore Calzona.

Osimhen ok, a Castel Volturno si lavora per la rincorsa Champions

«La qualificazione alla prossima Champions è l’obiettivo della società. Magari ci sarà una quinta squadra, questo aumenta le speranze. Rispetto al Bologna, che è quinto, il Napoli ha una partita in meno. Il Bologna verrà al Maradona, così come la Roma. C’è voglia di provarci. Calzona sta provando a fare sua la squadra, cercando di recuperare anche chi è ai margini, come Zielinski, che darebbe qualità al 433. Per Osimhen allenamento a parte, qualche linea di febbre, ma nulla che in questo momento preoccupi. L’ho visto uscire ed era sereno. Il Napoli non segna da cinque partite in trasferta. Con lui è un altro Napoli, ha le energie per fare la differenza».

Il report dell’allenamento da Castel Volturno. Quarto giorno di Calzona come allenatore del Napoli. La squadra si prepara in vista della trasferta di campionato in Sardegna contro il Cagliari. Solo Osimhen e Ngonge hanno lavorato a parte. Il nigeriano ha accusato un lieve stato influenzale, mentre il belga sta cercando di recupera dall’infortunio.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri”.

ilnapolista © riproduzione riservata