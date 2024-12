Napoli, Osimhen ha svolto lavoro in palestra per un lieve stato influenzale

Ancora allenamento personalizzato in palestra e poi in campo per Ngonge. Domenica l’esordio in campionato di Calzona contro il Cagliari

Il report dell’allenamento da Castel Volturno. Quarto giorno di Calzona come allenatore del Napoli. La squadra si prepara in vista della trasferta di campionato in Sardegna contro il Cagliari. Solo Osimhen e Ngonge hanno lavorato a parte. Il nigeriano ha accusato un lieve stato influenzale, mentre il belga sta cercando di recupera dall’infortunio.

Il report del Napoli

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri”.

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, aggiorna sulle ultime novità in casa Napoli. Oggi il presidente De Laurentiis presente nel centro sportivo. Nel frattempo Calzona continua a lavorare per plasmare il suo Napoli. Potrebbe ridare centralità a Zielinski nonostante il suo addio già annunciato a fine stagione. La sua qualità può fare la differenza.

«Giorno quattro della stagione Calzona, debutto in campionato per lui. C’è anche De Laurentiis a Castel Volturno. È arrivato quando la squadra non era ancora scesa in campo. Rinchiuso nei suoi uffici, anche per quanto riguarda il futuro del centro sportivo. C’è anche una certa premura, la stessa che ha Calzona di fare suo questo Napoli. Magari con una difesa più aggressiva, con la qualità in mezzo al campo che gli potrebbe garantire Zielinski che è un giocatore da ritrovare. Ieri Hamsik l’ha designato suo erede, ma ancora per poco perché a fine stagione andrà via. Ci sono ancora però un po’ di mesi e la qualità del polacco può essere importante, nel 4-3-3 con una proposta offensiva di qualità cercando i gol che mancano a Napoli. Contro il Cagliari, non ci sarà Di Lorenzo, probabilmente al suo posto ci sarà Mazzocchi, ballottaggio tra Mario Rui e Olivera che garantisce più centimetri. In mezzo al campo ci saranno sicuramente Lobotka e Anguissa e davanti Osimhen».

