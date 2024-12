Osimhen ha svolto la visita medica di controllo ieri sera nella sua casa di Posillipo

Dopo il suo atterraggio alle 18.15, il Napoli non ha perso tempo e lo ha fatto raggiungere a casa dal dottor canonico per valutare le sue condizioni

Osimhen sì, Osimhen no. Il Napoli aspetta a braccia aperte il ritorno del suo attaccante. Mazzarri attende di capire se potrà averlo a disposizione già contro il Genoa o se dovrà aspettare Las fida di Champions col Barcellona. Victor era atteso a Napoli ieri mattina dopo la Coppa d’Africa, ma una serie di contrattempi con i voli aerei lo hanno portato ad atterrare solo nel tardo pomeriggio alle 18.15.

A quel punto si è pensato che la sua convocazione per la sfida di sabato pomeriggio fosse fuori discussione, considerando la stanchezza del viaggio da smaltire e soprattuto il fatto che Osi deve essere prima sottoposto ad un controllo medico. L’attaccante nigeriano infatti è stato male nel finale della sua permanenza in Africa per problemi addominali e questo potrebbe compromettere il suo rientro in squadra.

Osimhen ci sarà col Genoa

“Il club non démorde e chiede a Osi di stringere un altro po’ i denti prima di sprofondare su un divano, e così organizza un controllo di benvenuto con il responsabile dello staff tecnico del Napoli, il dottor Canonico, direttamente a casa sua. A Posillipo, in serata”.

L’impressione dunque è che Osimhen possa essere a disposizione di Mazzarri domani pomeriggio e magari giocare anche una manciata di secondi per prepararsi alla sfida Champions

