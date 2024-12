Osimhen dovrebbe ritornare a Napoli domani, lui e Kvara sono le speranza di tutti (Sky)

C’è quasi depressione nell’ambiente. Il nigeriano può trascinare il Napoli, bisogna però verificare le sue condizioni fisiche e mentali

A Sky fanno il punto sulla situazione del Napoli. La squadra questa mattina è tornata a lavoro a Castel Volturno. C’è da dimenticare la sconfitta contro il Milan e pensare già al Genoa. Modugno, inviato Sky che segue da vicino il Napoli, segnala però che c’è un po’ di depressione nell’aria. A riportare il buon umore potrebbe essere il ritorno di Osimhen che è atteso domani a Napoli.

Le parole di Francesco Modugno a Sky

«Da troppo tempo Kvara e Osimhen non giocano insieme. Lo si aspetta Osimhen, domani dovrebbe essere la giornata giusta. Il condizionale, il rientro è sempre un po’ complicato. Lo aspettano tutti qui, in un momento di grande difficoltà. Quasi una depressione ambientale per una squadra che fatica a fare gol. Sette volte nelle ultime undici il Napoli non è andato a segno sebbene crei anche tanto. Bisogna buttarla dentro e serve Osimhen, il più forte del campionato insieme a Lautaro Martinez. Può trascinare il Napoli. Importante vedere le condizioni con le quali tornerà, in Coppa d’Africa non è parso mai brillante, sempre con problemini, mai quella sensazione che ne fa un atleta straordinario. Poi c’è l’aspetto mentale, bisogna coinvolgere nuovamente un giocatore che a fine stagione dovrebbe andare via. La voglia c’è, però sarà un Osimhen da verificare. E lui e Kvara sono le speranza di tutti, sono quelli da Pallone d’Oro. Sono i calciatori che per qualità e per valore possono portare il Napoli in una dimensione differente. L’ambiente intorno è abbastanza depresso».

Osimhen avrà poche ore per smaltire la delusione Coppa d’Africa (Gazzetta)

“L’attaccante ha accarezzato il sogno di conquistare il trofeo, la Nigeria si è spinta fino alla finale per poi soccombere in rimonta contro la Costa d’Avorio. Una delusione immensa, considerando anche le vicissitudini degli avversari nel torneo. Il calciatore avrà qualche ora per smaltirla”

“Osimhen, insomma, non avrà molto tempo a disposizione per crogiolarsi nella tristezza. Dovrà invece far fronte alle proprie responsabilità nei confronti della squadra. Poco importa che a fine stagione l’addio sia quasi scontato: nei prossimi mesi si gioca una parte importante del presente e del fu turo della società, che comunque lega molto delle strategie alla qualificazione in Champions”.

